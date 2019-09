Mort de Quentin Dehar : la triste raison de son suicide, révélations d'un proche

Quentin Dehar est mort. Le sosie français de Ken, le camarade de la poupée Barbie, après une cinquantaine d'opérations de chirurgie esthétique pour plus de 50 000 euros, s'est suicidé dans la nuit du dimanche 1er au lundi 2 septembre 2019. Une nouvelle qui a surpris les fans du jeune homme de 26 ans. Après le choc, nos confrères de La Provence en disent plus.

S'il était originaire de Bar-le-Duc, en Lorraine, Quentin Dehar était, au moment de sa mort, à Aix-en-Provence. D'après les informations révélées par le quotidien, le corps du jeune homme a été retrouvé pendu dans sa chambre à l'hôtel du Roi-René, un établissement quatre étoiles situé en plein centre-ville. "En raison de la notoriété du défunt", une autopsie a été pratiquée, précisent nos confrères. "Mais au regard de l'enquête de police, le suicide ne fait aucun doute", ajoutent-ils.

Son petit ami l'a quitté le jour de son anniversaire

Mais qu'est-ce qui a pu pousser Quentin Dehar à se donner la mort ? Yann, directeur commercial de 42 ans, qui a rencontré le sosie de Ken lors du tournage d'Un dîner presque parfait (W9) en 2016 et présenté comme son meilleur ami, se livre auprès de Télé Loisirs. D'après lui, c'est une rupture amoureuse douloureuse qui a poussé au suicide son camarade, qui n'est autre que le fils d'un collaborateur de France 3 Lorraine : "Quentin était en couple. Il était fou amoureux. Son petit ami l'a quitté dimanche, le jour de son anniversaire. Malheureusement pour lui, cette relation était toxique, il avait coupé les ponts avec beaucoup de monde. D'après moi, il n'a pas laissé de lettre pour expliquer son geste à ses parents."

Mais le mal-être de Quentin Dehar était bien plus profond. "Faire autant de chirurgie esthétique, c'est cacher un mal-être, assure Yann. Il faut savoir que Quentin venait d'un petit village de province. Là-bas, l'extravagance et l'homosexualité sont encore rejetées. Il était raillé de tous, insulté, bousculé, il l'a très mal vécu. Dès qu'il y retournait, c'était pour voir ses parents et il y restait cloîtré."

Rappelons que, quelques heures avant l'annonce de sa mort, Quentin Dehar avait laissé des messages inquiétants sur les réseaux sociaux. Sur Facebook le 1er septembre, il écrivait vouloir "tout oublier", tandis qu'en story sur Instagram, il avait posté une capture de recherche Google "suicide FX" en référence à François-Xavier, ex-candidat de Secret Story 3 qui s'était donné la mort en se jetant sous une voiture en 2011.

Toutes nos condoléances aux proches de Quentin Dehar.