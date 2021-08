Mort de Raoul Cauvin : le célèbre bédéiste, papa de "Cédric", emporté par un cancer

Ses scénarios sont drôles et mettent en avant des personnages maladroits mais attachants. Dans Les Tuniques bleues, Cauvin raconte les mésaventures de deux militaires américains, l'un aguerri et l'autre engagé malgré lui, durant la guerre de Sécession. Le succès est immense : plus de 15 millions d'albums sont vendus en français et plusieurs traductions sont éditées !

Au cours de sa carrière, Raoul Cauvin a collaboré avec les plus grands comme Claire Bretécher, dans les années 1970 pour la série Les Naufragés. Il a également travaillé avec d'illustres dessinateurs comme Berck (Sammy et Lou), Nic (Spirou et Fantasio), Kox (L'Agent 212) et bien évidemment Laudec (Cédric). Raoul Cauvin laisse donc derrière lui quantité d'oeuvres mais aussi de nombreux fans éplorés à travers le monde.