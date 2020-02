Obsèques de Claire Bretécher : son clan soudé, Josiane Balasko présente

Une cérémonie sobre mais émouvante. Samedi 15 février, le cimetière de Montmartre, dans le 18e arrondissement de Paris, accueillait les obsèques de la créatrice de BD Claire Bretécher. Cette figure importante de l'édition est morte le 10 février. Elle avait 79 ans.

Les obsèques de Claire Bretécher, à qui l'on devait notamment Agrippine et les Frustrés, ont eu lieu dès 10h30, dans un cadre très familial. "Elle reposera tout près de son atelier du 18e arrondissement", avait précisé le journal Le Parisien au moment de l'annonce de ses funérailles. Un quartier que la créatrice avait investi il y a des années après avoir quitté Nantes, sa ville d'enfance.

Lors des obsèques de Claire Bretécher, son clan était bien évidemment présent, à commencer par son fils Martin (né en 1984), fruit de sa longue histoire de coeur avec le regretté juriste et universitaire Guy Carcassonne. Étaient également là Marie et Nuria, les belles-filles de la défunte, avec leurs enfants ainsi que la comédienne Clémence Bretécher (Maison close, Ma meuf...), la nièce de Claire. Parmi les rares personnalités qui ont entouré la famille, il fallait compter sur la styliste Nathalie Rykiel et la populaire comédienne Josiane Balasko.

Les proches de Claire Bretécher ont pu lui dire adieu lors d'une cérémonie pendant laquelle son cercueil, entouré de couronnes de fleurs, était posé devant un grand portrait la représentant. Des carnets de condoléances étaient aussi disposés pour les invités.

Au moment de l'annonce de sa mort, les hommages s'étaient multipliés. "C'est avec une profonde tristesse que les éditions Dargaud annoncent le décès de Claire Bretécher, le 10 février 2020, à l'âge de 79 ans. Personnalité aussi dérangeante qu'attachante, Claire Bretécher a tracé un chemin unique dans la bande dessinée. Son humour et sa liberté d'esprit étaient immenses, ils manqueront à tous ses lecteurs, ils nous manquent déjà", avait annoncé l'éditeur dans un communiqué. Son talent lui avait d'ailleurs valu plusieurs récompenses comme le Grand prix de la ville d'Angoulême (1982), le Prix Adamson (1987) ou encore le Prix Max et Moritz (2016)...