Mort de Claire Bretécher (Agrippine, Les Frustrés) : ses obsèques annoncées

Le 10 février 2020, le monde de l'édition - et particulièrement celui de la bande dessinée - était sous le choc à l'annonce de la mort de Claire Bretécher, figure majeure de son domaine et maman d'Agrippine et des Frustrés. Ses obsèques vont avoir lieu rapidement.

Comme l'annonce le journal Le Parisien dans son édition du 13 février, les obsèques de Claire Bretécher se tiendront donc samedi 15 février 2020, dès 10h30 au cimetière de Montmartre. "Elle reposera tout près de son atelier du 18e arrondissement", lit-on. En effet, bien que née à Nantes, elle avait fait de la capitale et de ce quartier mythique son port d'attache depuis de très longues années. Elle s'était installée à Paris à ses 19 ans, après avoir suivi des cours pendant une petite année aux Beaux-Arts de Nantes. Si elle avait quitté sa province c'était pour fuir une ville qu'elle n'aimait pas mais aussi un père violent...

"C'est avec une profonde tristesse que les éditions Dargaud annoncent le décès de Claire Bretécher, le 10 février 2020, à l'âge de 79 ans. Personnalité aussi dérangeante qu'attachante, Claire Bretécher a tracé un chemin unique dans la bande dessinée. Son humour et sa liberté d'esprit étaient immenses, ils manqueront à tous ses lecteurs, ils nous manquent déjà", avait annoncé l'éditeur dans un communiqué. Son talent lui avait d'ailleurs valu plusieurs récompenses comme le Grand prix de la ville d'Angoulême (1982), le Prix Adamson (1987) ou encore le Prix Max et Moritz (2016)...

Claire Bretécher était également la compagne du défunt juriste et universitaire Guy Carcassonne, avec qui elle avait eu un fils prénommé Martin.