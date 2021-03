Mort de Reggie Warren (Troop), le chanteur avait 52 ans

Triste jour pour le R'n'B. Reggie Warren, l'un des cinq membres fondateurs du groupe Troop est décédé à l'âge de 52 ans. L'interprète du titre My Heart est mort dimanche entouré de sa famille, comme l'a annoncé son représentant auprès de TMZ.com. Souffrant de "plusieurs problèmes de santé", le musicien avait été hospitalisé au mois de janvier.

Reggie Warren a été autorisé à rentrer chez lui samedi avant de s'en aller paisiblement auprès de ses proches. Toujours d'après son porte-parole, l'artiste américain n'est pas décédé de la Covid-19. Sa famille a toutefois demandé à ce qu'une autopsie soit réalisée afin de déterminer la cause exacte de sa mort.

Reggie Warren est principalement connu pour être un membre fondateur du groupe Troop (Total Respect for Other People) dans les années 1980 avec ses amis Rodney Benford, John Harreld, Allen McNeil et Steve Russel. Ce dernier lui a rendu hommage sur les réseaux sociaux. "Tu as si bien travaillé mon frère, on se reverra de l'autre côté. Tu vas nous manquer", a-t-il écrit sur Instagram, tout en publiant une photo du défunt en noir et blanc.