Mort de Robert Blake à 89 ans : l'acteur américain avait été accusé puis acquitté du meurtre de sa femme

Robert Blake s'est éteint ce jeudi à 89 ans, ont indiqué ce vendredi 10 mars CNN et Variety, ainsi que l'agence de presse Associated Press. Il s'était fait connaître en 1967 en jouant un tueur glaçant dans De Sang-froid, adaptation du roman de Truman Capote tourné par Richard Brooks. Sa notoriété a pris une nouvelle dimension lorsqu'il a incarné Tony Baretta dans la série éponyme. Un rôle grâce auquel il a remporté un Golden Globe et un Emmy Award en 1975 et 1976.

Mais sa carrière a pris un coup lorsqu'en 2002 il est arrêté dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de sa femme, Bonnie Lee Bakley, survenu en 2001. Emprisonné pendant un temps avant d'être libéré sous caution, il sera finalement acquitté en 2005. "Mais lors d'un procès civil plus tard dans l'année, il a été condamné à verser à la famille de Bonnie Lee Bakley 30 millions de dollars, une somme qui a ensuite été divisée par deux par une cour d'appel", précise BFMTV.

Marqué par la violence

D'après Variety, celle qu'il avait rencontrée "lors de la soirée d'anniversaire de leur ami commun Chuck McCann en 1999", a été "tuée d'une balle dans la tête sur la banquette passager de la voiture de l'acteur", garée en face du restaurant Chez Vitello's, où ils étaient partis dîner un soir, quatre mois après leur mariage.

"Au procès, Robert Blake avait expliqué que sa femme avait été tuée lorsqu'il était retourné au restaurant pour prendre une arme qu'il avait accidentellement laissée derrière lui. Selon lui, il l'avait découverte à son retour à la voiture, saignant abondamment", précise aussi le magazine, en ajoutant qu'il avait été défendu par son garde du corps. "Jamais Robert n'aurait tué sa femme, ni pris un contrat sur elle", aurait déclaré ce dernier.

Variety a également rapporté que Robert Blake a été "marqué par la violence" dès son plus jeune âge. En effet, son père était alcoolique et lui infligeait "des mauvais traitements". En grandissant, il commence alors à imiter son progéniteur et en venir aux mains avec ses collègues.