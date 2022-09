Mort de Robert Cormier à 33 ans : l'acteur succombe à un terrible accident

Il a été fauché en plein vol, de manière si injuste, si prématurée. Le comédien canadien Robert Cormier, que l'on connaissait notamment pour être l'un des héros de la série Heartland, est décédé le 23 septembre 2022 à l'âge de 33 ans. Selon les informations divulguées par sa soeur au Hollywood Reporter, le jeune acteur aurait perdu la vie à l'hôpital d'Etobicoke, en Ontario, où il avait été transporté à la suite d'une terrible chute. C'est là qu'il a succombé à ses blessures.

Robert Cormier avait rejoint le cast de la série Heartland en 2021. Il interprétait Finn Cotter, le nouvel amoureux d'Amy, et sera même présent dans la prochaine et 16e saison du programme, qui sera diffusée à partir du 2 octobre 2022. "Nous sommes profondément attristés d'apprendre le décès de Robert Cormier, peut-on lire sur le compte Instagram officiel du show canadien. Il était un membre bien-aimé de l'équipe, qu'il avait intégrée au cours des deux dernières saisons. Au nom des acteurs et de l'équipe de Heartland, nos pensées vont à lui et à sa famille, qui ont demandé l'intimité pendant cette période difficile."