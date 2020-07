Mort de Sandine (4 mariages pour 1 lune de miel) : Le beau cadeau de ses enfants

Le 16 mars 2020, Sandrine, ancienne candidate de Quatre mariages pour une lune de miel, est morte. Elle a perdu son combat contre le cancer. Son mari David continue de vivre. Il a repris le travail et ses enfants le chemin de l'école. Quatre mois après le décès de la candidate, il n'est pas peu fier de constater que sa famille a su faire face à ce drame.

Le 26 juin 2020, sur Facebook, David a partagé avec émotion le succès de ses enfants. Malgré l'hospitalisation de leur mère, son long combat contre la maladie et sa mort, ils se sont accrochés à la vie et ont réussi à ne pas sombrer. "Je suis très fier de mes quatre petits loulous. Malgré les événements qui se sont produits cette dernière année, ils ont réussi avec brio leur année scolaire. Papa (Dada) est fier de vous et, de là-haut, votre maman aussi j'en suis persuadé. Peyton 80%, Manon 75%, Nathan évaluation générale de B et le petit Diego a très bien réussi son apprentissage en maternelle. Bravo les loulous."

Le message a été très apprécié par les internautes qui suivent de près David et le soutiennent. Comme il l'a dévoilé le papa il y a quelques semaines, il avait promis à sa femme avant qu'elle ne meure qu'il ferait tout pour bien prendre soin de leurs enfants. Le 20 mars 2020, quelques jours seulement après le décès, il avait écrit sur Facebook : "Mon amour, nous avions la vie devant nous, mais elle nous a joué un sale coup. Elle t'a arrachée à moi, mais tu resteras à jamais dans mon coeur. Je te verrai à travers nos enfants, je les ferai grandir suivant les valeurs qui t'étaient chères. Tu as tellement dû traverser des étapes dans ta vie, mais malgré tout cela, tu as toujours eu la force de te battre face à cette foutue maladie qui a fini par t'emporter. Il y a quelques mois d'ici, lorsque tout s'est enchaîné, tu m'as fait promettre une chose, c'est de prendre soin de nos enfants, et je le ferai, je prendrai soin d'eux, les protégerai et ferai en sorte qu'ils deviennent de bonnes personnes. De cette épreuve, je vais en faire une force, la force qui me permettra d'avancer dans la vie, mais sans jamais t'oublier. Je t'aime."