Mort de Sue Lyon, star du film Lolita de Stanley Kubrick

Elle a eu une vie hors du commun. Sue Lyon est morte le 26 décembre 2019 à l'âge de 73 ans. Vous avez peut-être oublié son nom, mais pas son visage.

C'est à 14 ans que sa vie prend un tournant décisif. Sue est en effet choisie parmi 800 adolescentes pour tenir le premier rôle du film Lolita, adaptation du roman de Vladimir Nabokov, réalisé par l'incontournable Stanley Kubrick (Shining et Orange mécanique).

Après la sortie du film polémique, Sue en profite pour remporter le Golden Globe de la révélation féminine de l'année 1963 et enchaîne avec les tournages des grosses productions La Nuit de l'iguane (avec Richard Burton et Ava Gardner), Frontière chinoise (de John Ford) et Tony Rome est dangereux (avec Franck Sinatra et Gena Rowlands). Mais malheureusement pour Sue, les propositions se font plus rares à la fin des années 60 et elle retombe finalement dans l'anonymat.

En 1978, Sue revenait dans l'émission Cinéma, cinémas sur le tournage de Lolita et l'ensemble de sa courte carrière : "Le tournage a été un vrai rêve pour moi, tout le monde était si gentil (...) L'équipe, Stanley, Jimmy et James Mason étaient tellement drôles, on s'amusait tellement bien, que j'ai été choquée, vraiment choquée, quand je me suis retrouvée sur un autre tournage où je n'étais pas protégée (...) Dès que je me suis sentie en sécurité financièrement, j'ai arrêté. Parce que je peux dire franchement que Stanley et Jimmy sont la seule bonne chose qui me soit arrivée dans le cinéma".

Côté vie privée, Sue Lyon a été mariée à 5 reprises et a eu 2 enfants.