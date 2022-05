Mort de Tom Parker : sa veuve Kelsey se livre sur ses derniers instants bouleversants

Il y a un mois, Tom Parker, l'une des stars du groupe britannique The Wanted, notamment connu pour le titre Glad you came, tirait sa révérence. Le chanteur de 33 ans se battait contre une tumeur au cerveau depuis 2020. L'artiste était marié à Kelsey avec qui il avait eu deux enfants, Aurelia, 2 ans et Bodhi, 1 an. Anéantie par la disparition de l'homme de sa vie, la veuve s'est confiée à The Sun sur les derniers instants qu'elle a partagés avec lui.

Hospitalisé au St Christopher's Hospice, non loin de leur domicile, Tom Parker était en compagnie de son épouse quand il est mort : "Je me suis couchée avec lui. Nous étions au lit ensemble pendant deux heures, je voulais juste ce moment avec lui. Je ne voulais pas que quelqu'un entre. Nous avions besoin de ce temps ensemble pour parler." Si elle a gardé le contenu de leur conversation pour elle, elle a néanmoins expliqué le dernier geste d'amour que Tom Parker a eu à son égard : "Il a enlevé son alliance et l'a mise à mon doigt. Je pense qu'il savait alors que c'était la fin, mais il avait toujours son combat en lui."

Après quelques minutes, Tom Parker a finalement rendu son dernier souffle, au grand dam de Kelsey, restée auprès de lui, rassurante jusqu'au bout : "Quand il est décédé, j'ai fermé les yeux et je lui ai donné un baiser et je lui ai dit que je l'aimais. Je lui ai dit qu'il était tout pour moi." Elle lui a également fait une promesse pour les enfants : "Je ferais tout pour leur transmettre ce que tu m'as appris et ce que tu voulais leur apprendre."

C'est désormais seule que Kelsey tente d'avancer, avec le soutien des proches et des nombreux fans dont les messages ont réchauffé son coeur. La veuve s'était montrée digne aux obsèques de Tom Parker le 20 avril dernier. Epaulée par les siens, la jeune femme n'a pu retenir ses larmes au moment de dire un dernier adieu au père de ses enfants. Les souvenirs les plus précieux qui lui restent de Tom désormais.