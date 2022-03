Tom Parker (The Wanted) est mort à 33 ans

Fin 2020, entre la naissance de son premier enfant et l'annonce de l'arrivée du second, la vie de Tom Parker prenait un tournant inattendu. L'artiste britannique annonçait sur Instagram être atteint d'une tumeur au cerveau inopérable : "Salut tout le monde. Vous avez pu constater que Kelsey et moi étions plus discrets ces derniers temps sur les réseaux, il est temps de vous dire pourquoi. Il n'y a pas de bonne manière de le dire mais on m'a diagnostiqué une tumeur au cerveau. Je suis en cours de traitement. [...] Nous sommes dévastés par la nouvelle mais nous allons nous battre. Nous ne demandons pas votre pitié mais votre amour et toute votre positivité".

Après plus de deux ans de bataille - les médecins lui donnaient dix-huit mois à vivre -, Tom Parker a rendu les armes. Son épouse Kelsey, dévastée, a indiqué qu'elle ne pouvait pas être plus fière de lui, surtout après toutes les chimiothérapies difficiles qu'il a suivies depuis le diagnostic des médecins. Mère de ses deux enfants, Bodhi et Aurelia, Kelsey met un point d'honneur à continuer de faire exister ce papa formidable qu'il a été pour eux et qu'il continuera d'être. Le 21 mars dernier, Tom Parker annonçait la sortie prochaine de son livre, "un hymne à la vie", "livre sur comment garder espoir et aborder avec positivité toutes les épreuves de la vie". Un projet qui sonne désormais comme un dernier adieu.

Tom Parker s'est fait connaître grâce au groupe pop The Wanted. Formé en 2009, la popularité du boysband n'explose qu'en 2012 avec le tube Glad you Came. Les cinq membres que sont Tom Parker, Max George, Nathan Sykes, Siva Kaneswaran, Jay McGuinness ont surfé sur ce succès pour enchaîner les concerts jusqu'en 2014 et l'annonce de leur séparation. Malgré le combat contre la maladie de Tom Parker, le groupe avait annoncé son retour et la sortie d'un nouvel album. Preuve que l'artiste disparu y croyait jusqu'au bout.