Obsèques de Tom Parker : sa femme effondrée, les membres de "The Wanted" solidaires

Quelques semaines après le décès du chanteur Tom Parker, sa famille a pu se recueillir lors de ses obsèques publiques ce mercredi 20 avril. Kelsey Hardwick, la veuve du comédien était évidemment présente à l'église Saint François d'Assise à Orpington, dans la banlieue de Londres, pour honorer la mémoire de son défunt mari.

Le mère de leurs deux enfants (Aurelia Rose, est née en juillet 2019 , et leur fils, Bodhi Thomas, en octobre 2020) portrait des lunettes de soleil pour affronter ce moment extrêmement difficile. Kelsey Hardwick a fondu en larmes au cours de la cérémonie. "Si l'amour seul pouvait te sauver, tu aurais vécu pour toujours, a-t-elle déclaré avant de poursuivre, je chérirai chaque souvenir car la vie avec toi n'a jamais été ennuyeuse. Tu proposais toujours des chansons ou des nouveaux shows télévisés car nous savions tous à quel point tu aimais inventer (...) T'épouser a été le plus jour de ma vie... des âmes soeurs, c'est ce que nous sommes."

La jeune femme a ensuite quitté les lieux au bord d'un bus privé qui prenait la direction d'une cérémonie plus intime prévue dans l'après-midi. Elle a été vue en train de saluer la foule à la fenêtre du véhicule sur lequel on pouvait lire "Reste en paix Tom Parker". Les partenaires de la star au sein du groupe qui l'a révélé, The Wanted, Max George, Siva Kaneswaran, Jay McGuiness et Nathan Sykes ont été photographiés portant le cercueil de Tom.

Tom Parker avait révélé être atteint d'un cancer du cerveau fin 2020. Les médecins lui annoncent qu'il lui reste alors 18 mois à vivre. Avec sa femme, qui attendait alors son second enfant, avait décidé de livrer une bataille acharnée pour la maladie. C'est finalement deux ans plus tard que le chanteur de 33 ans a été contraint de rendre les armes. Tom avait connu un immense succès avec son groupe The Wanted en 2012 et la sortie du tube Glad you came. Après une séparation en 2014, le groupe avait prévu de se reformer pour sortir un disque, et ce malgré la maladie du chanteur.