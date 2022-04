Diaporama Obsèques de Tom Parker : sa femme effondrée, les membres de "The Wanted" solidaires

1 / 23 Obsèques de Tom Parker : sa femme effondrée, les membres de "The Wanted" solidaires

2 / 23 Obsèques de Tom Parker, chanteur du groupe The Wanted et mort à 33 ans, à Petts Wood au sud de Londres.

3 / 23 Kelsey Hardwick (femme de Tom Parker) lors des obsèques de Tom Parker du groupe The Wanted en l'église Saint François d'Assise à Orpington, Londres, Royaume Uni. Le chanteur membre du groupe The Wanted, est décédé à l'âge de 33 ans après avoir reçu un diagnostic de tumeur cérébrale inopérable.





8 / 23 Max George, Jay McGuiness et Siva Kaneswaran lors des obsèques de Tom Parker du groupe The Wanted en l'église Saint François d'Assise à Orpington, Londres, Royaume Uni, le 20 avril 2022. Le chanteur membre du groupe The Wanted, est décédé à l'âge de 33 ans après avoir reçu un diagnostic de tumeur cérébrale inopérable.





12 / 23 Liam Payne lors des obsèques de Tom Parker du groupe The Wanted en l'église Saint François d'Assise à Orpington, Londres, Royaume Uni, le 20 avril 2022. Le chanteur membre du groupe The Wanted, est décédé à l'âge de 33 ans après avoir reçu un diagnostic de tumeur cérébrale inopérable.





18 / 23 Tom Parker - Le groupe "The Wanted" en showcase sur le plateau de l'émission "Jimmy Kimmel Live" a Hollywood. Le 14 aout 2013





19 / 23 Tom Parker, du groupe The Wanted, passe un appel à l'extérieur de la salle "The Fillmore" à Silver Spring. Le 9 avril 2014





20 / 23 Tom Parker de The Wanted

21 / 23 Kelsey Hardwick et Tom Parker à l'événement Big The Musical, au Dominion Theatre à Londres. Yui Mok/PA Wire

