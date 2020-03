Mort de Tonie Marshall : Mathilde Seigner, "très triste", se rappelle "Vénus..."

Morte le 12 mars 2020 à Paris, Tonie Marshall laisse derrière elle un vide immense dans le monde du cinéma. La fille de Micheline Presle, qui a succombé à "une longue maladie" selon les précisions de son agent Elisabeth Tanner, était la seule femme à avoir reçu le César de la meilleure réalisatrice, en 2000, pour le film Vénus beauté (Institut). À l'annonce de cette triste nouvelle, Le Parisien a contacté Mathilde Seigner au téléphone. L'actrice est revenue sur son expérience durant le tournage du film.

"Nous ne nous connaissions pas avant qu'elle me demande de jouer dans Vénus beauté (Institut). Je garde le souvenir d'un très beau tournage, et même d'un tournage heureux où l'on s'était bien amusés. Tonie Marshall était une réalisatrice très précise, ce qui n'empêchait pas de laisser beaucoup de place à la discussion et la liberté aux comédiens de ses films. En dehors des plateaux, elle était très conviviale, elle aime favoriser les rencontres entre les gens, même si je ne l'avais pas vue depuis trois ou quatre ans. C'est une grande figure du cinéma français qui vient de disparaître, je suis très triste, j'ai beaucoup de peine."

Vénus beauté (Institut) a été un succès énorme, il mettait en scène un casting cinq étoiles : Audrey Tautou, dont c'est le premier film, Nathalie Baye, Samuel Le Bihan, Bulle Ogier, Claire Nebout, Micheline Presle, la mère de la réalisatrice, et Mathilde Seigner, bien sûr ! Les récompenses les plus prestigieuses ont été au rendez-vous : César du meilleur film, de la meilleure réalisation (Tonie Marshall est la première femme à le recevoir), du meilleur scénario et du meilleur espoir féminin pour Audrey Tautou.