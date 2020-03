Mort de Tonie Marshall : JoeyStarr, Julie Gayet... Hommages de stars

Décédée le 12 mars 2020 à Paris, Tonie Marshall laisse derrière elle un vide immense dans le monde du cinéma. La fille de Micheline Presle, qui a succombé à "une longue maladie" selon les précisions de son agent Elisabeth Tanner, était la seule femme à avoir reçu le César de la meilleure réalisatrice, en 2000 pour le film Vénus beauté (institut). Suite à l'annonce de cette triste nouvelle, les hommages à l'actrice, scénariste et réalisatrice se sont multipliés sur la Toile.

Des personnalités politiques ont fait part de leur émotion, comme Anne Hidalgo, qui a souligné sa "très grande tristesse" mais qui a aussi tenu à mettre en exergue l'héritage précieux que laisse Tonie derrière elle. "Tonie Marshall nous quitte en nous léguant un féminisme intime, caustique, et plus que jamais d'actualité", a-t-elle écrit sur Instagram. De même, Marlène Schiappa a rappelé les qualités humaines de Tonie, profondément "talentueuse et généreuse", alors que l'actrice Julie Gayet a rappelé son lien amical sincère avec la réalisatrice. Désemparée, elle s'adresse directement à Tonie dans un texte émouvant : "Tonie, tu vas terriblement me manquer. Toi... qui nous as toutes accompagnées dans l'ombre, qui avais aussi à coeur de rassembler, de fédérer, tu étais un pilier. On savait qu'on pouvait compter sur toi. Tu seras toujours à nos côtés. Mes pensées vont vers les tiens."