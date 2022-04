Mort du chanteur Arno : bouleversant hommage de sa compagne Sophie Dewulf

La mythique voix d'Arno s'est éteinte le 23 avril dernier. C'est son agent Filip De Groote qui a eu la lourde tâche d'annoncer la nouvelle : "Il va nous manquer à tous, à sa famille, à ses amis et à ses musiciens. Il sera toujours avec nous grâce à la musique qui l'a maintenu en vie jusqu'à la fin." Des mots on ne peut plus vrais puisqu'en février dernier, Arno montait sur scène chez lui, en Belgique, comme signe de résistance et de force.

Lui-même le disait : "Les gens qui savent que j'ai un cancer me demandent pourquoi je suis sur scène, mais il faut savoir que c'est la scène qui me donne le plus énergie. Quand je sais que je vais jouer, je me sens galvanisé. La musique m'a toujours sauvé la vie (...) Je ne fais plus qu'un avec le public et cela me rend fort. Je demande aux gens de me donner cette force." Tout l'amour et toute l'admiration de son public n'aura malheureusement pas pas suffi à lui sauver la vie...