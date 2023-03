Mort du jeune rappeur Costa Titch (27 ans) en plein concert en Afrique du Sud : une autopsie en cours

Le rappeur Costa Titch est mort en plein concert dans la banlieue de Johannesburg le 11 mars 2023. Agé de seulement 27 ans, l'artiste était sur scène en train d'interpréter l'un de ses titres lorsqu'il s'est violemment effondré deux fois avant de finalement décéder.

Une mort étrange et très inattendue pour un homme si jeune et qui a été filmée par de nombreux spectateurs présents lors du show. Lors de sa première chute, l'artiste se fait relever par l'un de ses musiciens mais malheureusement quelques secondes plus tard, il tombe une seconde fois et ne se relèvera plus jamais.

Le musicien a été déclaré mort quelque temps plus tard, a déclaré dimanche sa famille dans un communiqué posté sur Instagram. Une enquête a été ouverte après la mort en plein concert de cette figure de la scène rap en Afrique du Sud, a indiqué dimanche la police à l'AFP. La cause du décès n'a pas encore été établie, une autopsie est prévue.