Mort du roi Baudouin de Belgique : l'émotion de la reine Fabiola lors de ses obsèques, des photos déchirantes

Il y a 29 ans jour pour jour, le 31 juillet 1993, le roi Baudoin de Belgique décédait des suites d'un malaise cardiaque dans sa villa de Motril en Espagne à l'âge de 62 ans. Ses problèmes de santé s'étaient intensifiés depuis quelque temps. Deux ans auparavant, ses médecins lui diagnostiquaient la maladie de Barlow, avant qu'il ne se fasse opérer à coeur ouvert à l'hôpital Broussais à Paris.

Finalement, le drame n'a pas pu être évité. Cette disparition avait plongé le peuple Belge dans une immense tristesse. Plus de 500.000 personnes s'étaient présentées devant les grilles du palais pour rendre un dernier hommage à leur souverain. S'en sont suivies ses funérailles, auxquelles s'était évidemment rendue son épouse : la reine Fabiola.

Cette dernière, tout de blanc vêtue, n'était pas parvenue à cacher son immense chagrin lors de ces obsèques, le 7 août. Le visage marqué, elle lui avait adressé un émouvant hommage. Pour rappel, elle et le souverain Belge s'étaient dit oui le 15 décembre 1960. Un mariage civil célébré au palais de Bruxelles, suivi d'une cérémonie religieuse, organisée à la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule à Bruxelles et retransmise à la télévision. Une première pour un mariage royal en Belgique.

Un sillon "qui ne s'effacera jamais"

Elle était alors devenue la cinquième reine des Belges, succédant ainsi à Louise-Marie, Marie-Henriette, Élisabeth et Astrid. Victime de plusieurs fausses couches au cours de son mariage, elle n'aura jamais eu d'enfants avec le roi Baudoin. Le 30 juillet 2003, à l'occasion de la messe du dixième anniversaire de la disparition de son époux, elle décidait de se confier sur ce dernier, ce qu'elle faisait jusqu'ici que très rarement, voire pas du tout.

"Je souhaite par cette lettre remercier tous ceux qui célèbrent la mémoire du roi Baudouin que j'aime tant. Il a tracé un sillon qui ne s'effacera jamais. Cet anniversaire m'incite à exprimer le bonheur que j'ai connu à ses côtés et qui se poursuit, car plus le temps s'écoule et plus il me fait vivre. Il m'aide à porter dans la confiance et dans l'espérance les soucis et les souffrances que nous connaissons tous", avait-elle déclaré.

En décembre 2014, elle rendait son dernier souffle. À la suite de ses funérailles, elle a été inhumée dans la crypte royale de l'église Notre-Dame de Laeken aux côtés de son époux. Un véritable symbole pour le couple royal.