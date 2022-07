Diaporama : Mort du roi Baudouin de Belgique : l'émotion de la reine Fabiola lors de ses obsèques, des photos déchirantes

ARCHIVES - LA FAMILLE ROYALE DE BELGIQUE, LE PRINCE ALBERT DE LIEGE ET SA FEMME PAOLA, LA REINE FABIOLA, PHILIPPE DE LIEGE ET SA FEMME MATHILDE LORS DES FUNERAILLES DU ROI BAUDOUIN DE BELGIQUE A BRUXELLES EN 1993 ALBERT II

18 / 19

ARCHIVES - PHILIPPE ET LAURENT DE LIEGE, LA PRINCESSE PAOLA DE LIEGE ET SON EPOUX LE PRINCE ALBERT DE LIEGE,LA REINE FABIOLA, LA GRANDE DUCHESSE DE LUXEMBOURG JOSEPHINE CHARLOTTE ET LE GRAND DUC JEAN LORS DES FUNERAILLES DU ROI BAUDOUIN DE BELGIQUE A BRUXELLES EN 1993

ALBERT II