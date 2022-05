Mort du rugbyman Kelly Meafua : À 31 ans, il est décédé après avoir sauté d'un pont

Le monde du rugby est en deuil. Kelly Meafua, troisième ligne samoan de Montauban, est mort à l'âge de 31 ans. Le joueur s'est tué dans la nuit de vendredi 6 à samedi 7 mai, après avoir sauté dans le Tarn depuis un pont, comme annoncé par le club de Pro D2, via un communiqué. "Tout le club de l'USM Sapiac est choqué par ce drame et a une pensée pour son épouse, ses enfants, ses coéquipiers et plus généralement tous les amoureux du club", a fait savoir le club. Et de poursuivre : "Kelly était un joueur très apprécié de tous, sa joie de vivre était communicative et rayonnante. Nous avons aujourd'hui perdu un joueur, un ami, un frère."

Le drame s'est produit après sa sortie d'une boîte de nuit du centre-ville de Montauban. Kelly Meafua a été aperçu se jetant du Pont-Vieux, haut de 22 mètres, comme l'a précisé l'AFP, d'une source proche du club. Le joueur de 31 ans et père de famille de trois enfants avait participé vendredi 6 mai au soir à la victoire de son équipe contre Narbonne (48-40), pour son dernier match à domicile de la saison. Son corps a finalement été retrouvé sans vie en début de matinée, sur les rives du Tarn, après qu'un passant a témoigné avoir vu un homme se jeter du pont aux alentours de 6h30, indique La Dépêche du Midi.

J'ai perdu un de mes mecs

Aux dernières informations, Bruno Sauvage, procureur de Montauban, privilégie la piste d'un "dramatique accident". L'un de ses coéquipiers, Christophe Vaotoa, a tenté de lui porter secours, en sautant dans l'eau. Il a été rapidement secouru par les pompiers, puis transporté à l'hôpital en hypothermie. "Il est sorti ce matin en bonne santé", a informé le club montalbanais dès le samedi 6 mai 2022. Il est précisé que "l'ensemble des entraînements (étaient) suspendus jusqu'à nouvel ordre".