Moundir escroqué et ruiné après son mariage : "On a vécu dans la précarité"

Il est un visage bien connu des téléspectateurs depuis 2003. Moundir Zoughari a participé à plusieurs émissions, dont des éditions de Koh-Lanta (2003 et 2009 et 2014), Moundir l'aventurier de l'amour (2010) ou Danse avec les stars 2019. Certains pensaient donc le connaître par coeur et pourtant, ils ont beaucoup appris sur lui grâce à son livre Père et fils (paru le 20 mai 2021 aux éditions Robert Laffont). Comme le jour où il a tout perdu !

Après Ladji Doucouré, c'était au tour de Moundir de raconter qu'il a déjà eu de gros soucis financiers après avoir été arnaqué. Dans son livre, il explique en effet qu'un associé l'a dupé et qu'il a fini ruiné. Un sujet sur lequel il est revenu auprès de nos confrères de Télé Loisirs.

Inès le lui avait promis en 2011 lors de leur mariage : elle lui disait oui pour le meilleur comme pour le pire. Et elle n'a pas manqué à sa parole. "Je venais de me marier mais j'ai tout perdu. On a vécu dans la précarité pendant trois ans. Beaucoup de femmes m'auraient quitté. J'étais parti pour régler son compte à ce gars quand j'ai reçu un SMS d'Inès me disant qu'elle m'aimait. J'ai fait demi-tour...", a expliqué le papa d'Aliya (5 ans), Ali (1 an et demi) et Aya (6 mois).

Depuis, Inès est à ses côtés et, quand il a contracté la Covid-19, elle était de nouveau un soutien indéfectible. "J'ai eu le variant anglais qui a attaqué mes poumons. Quand je suis sorti de l'hôpital après dix-huit jours, je me sentais comme un légume. J'ai fait une embolie pulmonaire, puis un épanchement pleural avec des douleurs horribles. A force d'être gavé de médicaments, mon foie a aussi été attaqué", a confié Moundir.

Aujourd'hui, l'homme de 47 ans "va mieux même s'il reste des particules de virus dans les poumons". Il a eu le bonheur de retrouver sa famille récemment et savoure chaque instant aux côtés de sa femme et de ses enfants.

L'intégralité de l'interview est à retrouver dans le magazine Télé Loisirs du 24 mai 2021.