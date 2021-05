Moundir touché par la Covid-19 : sa femme Inès n'a pas été le voir à l'hôpital, elle s'explique

Le 23 mars 2021, Moundir annonçait une terrible nouvelle. Le candidat emblématique de Koh-Lanta avait contracté la Covid-19 et au fil des jours, son état se détériorait jusqu'à finir en réanimation, ses poumons étant touchés. Aujourd'hui, après deux mois de combat contre le virus, il va mieux. Et à l'occasion de la sortie de son livre Père et fils (éditions Robert Lafont) ce jeudi 20 mai 2021, Moundir et sa femme Inès, qui l'a épaulé tout le long de la maladie, se livrent à nos confrères du magazine Gala.

Ces dernières semaines ont été compliquées pour le couple, notamment pour Inès qui avoue avoir vécu cette épreuve "comme les montagnes russes". "La vie s'est arrêtée dès qu'il a franchi la porte des urgences. On se prépare au pire avec ses enfants, pas avec son conjoint !", lance la jolie brune qui donnait des nouvelles de son époux sur les réseaux sociaux.

Mais alors qu'elle était aux manettes du compte Instagram de Moundir, la maman d'Aliya (4 ans), Ali (1 an et demi) et Aya (5 mois) a apporté son soutien à l'animateur et producteur à distance, sans aller le voir sur son lit d'hôpital. Un choix difficile mais nécessaire pour le bien-être de tous, comme elle l'explique : "Tant que je restais à la maison, la vie de famille n'était pas perturbée. Ma fille Aliya a été hospitalisée trois semaines, il y a deux ans, elle sait que l'on rentre de l'hôpital. Lorsque je lui ai dit que son papa y était, elle a compris qu'il allait revenir. Mais si je partais aussi, cela aurait pu être trop angoissant. Et puis, j'allaitais Aya, 4 mois."

Moundir sorti d'affaire après les mots forts de son épouse

Durant cette période, Inès a tout de même mis un point d'honneur à ne pas couper la communication avec Moundir, très affaibli. "Il était en FaceTime avec nous toute la journée, il entendait les bruits, les enfants... C'est ce qui l'a aidé. Pour lui, être en réanimation, c'était mourir. Pour moi, c'était un marchepied pour retourner dans un service normal", se souvient-elle.

D'ailleurs, elle livre les mots qui ont tout changé pour le grand brun de 47 ans, lui permettant de trouver la force de se relever : "Je lui ai dit : 'On parle de l'après et du pire qui peut t'arriver, mais moi je veux que tu t'en sortes, fais ce que l'on te dit de faire, ne pense pas à moi, ne pense pas aux enfants, on ne sera jamais faibles. Il faut que tu tiennes bon pour toi, pour nous, si c'est compliqué pour toi de te faire laver, masser par une aide-soignante, dis-toi que c'est moi. Il faut que tu sortes de là.' Il a eu le déclic à ce moment-là. 48 heures après, il est sorti de réanimation." Désormais, c'est entouré de sa famille qu'il tente de retrouver la forme...

L'interview de Moundir et sa femme Inès est à retrouver en intégralité dans le magazine Gala, dans les kiosques ce jeudi 20 mai 2021.