Moundir face à un tremblement de terre cet été : "On a eu peur d'y passer"

Quand il n'est pas à la télévision pour endosser son rôle d'animateur, Moundir s'adonne à son autre passion : le poker. En juillet dernier d'ailleurs, il était à Las Vegas pour un tournoi. Et tout ne s'est pas passé comme il le pensait.

L'homme de 46 ans a fait face à un tremblement de terre et a eu la peur de sa vie comme il l'a confié à nos confrères de Voici : "Il y a eu un énorme tremblement de terre... Quand c'est arrivé, j'étais au 66e étage de mon hôtel, j'ai valsé comme une feuille de papier, tout le monde a fui par les escaliers, certains étaient bloqués dans les ascenseurs, on entendait hurler..."

La tour étant immense, il a fallu du temps pour évacuer tout le monde. De longues minutes d'une attente insoutenable pour le papa d'Aliya (3 ans et demi) : "La descente a duré plus de trente minutes, on a tous eu peur d'y passer." Heureusement, plus de peur que de mal. Moundir s'en est sorti indemne. En revanche, il a désormais peur que cela se reproduise et prendra donc ses précautions lors de son prochain voyage : "Pour rien au monde je ne voudrais revivre ça. Quand je devrai retourner là-bas, je veux être logé au 2e étage maximum."

Les semaines à venir, Moundir devrait être tranquille. L'ancien participant de Koh-Lanta sera à Paris pour les entraînements de Danse avec les stars 2019. Il a en effet été choisi pour être l'un des candidats qui fouleront le parquet à partir du 21 septembre prochain, sur TF1. Il affrontera Elsa Esnoult, Liane Foly, Linda Hardy, Clara Morgane, Ladji Doucouré, Yoann Riou, Hugo Philip, Azize Diabaté et Sami El Gueddari.