MTV Video Music Awards : Coco, sexy en transparence avec son mari Ice-T

La fin du mois d'août et des vacances est synonyme de rentrée ! De nombreuses stars ont fait la leur lundi soir, à l'occasion des MTV Video Music Awards. Coco a assisté à l'événement, coupant le souffle aux photographes présents grâce à une tenue très osée...

Les MTV Video Music Awards 2019 ont eu lieu lundi 26 août 2019 au Prudential Center, à Newark (New Jersey). Gigi et Bella Hadid, Taylor Swift, Camila Cabello et son petit ami Shawn Mendes étaient de la partie, faisant de la ville du New Jersey le podium d'un défilé de stars. Coco Austin y a pris part, en se présentant sur le tapis rouge accompagné de son mari, le rappeur et acteur Ice-T.

Divinement moulée dans une robe transparente, qu'elle avait choisi de porter sans soutien-gorge et sur un tout petit string noir, Coco a fait sensation auprès des photographes. Ses plus de 3 millions de followers, avec qui elle a partagé les meilleurs instants de sa soirée (incluant la performance d'Ice-T et des rencontres avec la chanteuse Rosalia, Queen Latifah ou encore Blac Chyna), se sont également régalés !

Coco et Ice-T ont profité de la cérémonie pour sortir en amoureux, le deuxième rencard mondain en moins d'une semaine. Mardi 20 août 2019, les parents de la petite Chanel (3 ans) s'étaient rendus à l'avant-première de la saison finale de la série Power.