Muriel Robin : Ce à quoi elle est contrainte depuis son embolie pulmonaire

En pleine promotion de son prochain retour sur scène avec le spectacle Et Pof ! qui regroupe ses sketchs cultes ainsi que quelques inédits, Muriel Robin se livre aux confidences. Outre sa présence à l'émission On n'est pas couché, au cours de laquelle le décor lui est (un peu) tombé dessus, elle s'est livrée à Télé-Loisirs. Elle est revenue sur son embolie pulmonaire et les conséquences...

Le 28 mai 2016, alors qu'elle était sur scène pour une représentation de la pièce Momo de Sébastien Thiéry au Théâtre de Paris, Muriel Robin s'était effondrée et avait été transportée aux urgences. Par la suite la pièce avait été annulée et la comédienne avait expliqué avoir fait une embolie pulmonaire qui aurait pu lui être fatale. "Le corps fabrique un caillot de sang qui remonte. S'il est gros, il bouche le coeur ; s'il éclate en plusieurs morceaux, il vient obstruer les artères des poumons. Dans les deux cas, on meurt. Le mien s'était ­séparé en deux, (...) et j'avais donc deux petits morceaux de chaque côté du coeur", confiait-elle à Paris Match.

Aujourd'hui tout va bien mais Muriel Robin est contrainte à un traitement dont elle ne peut plus se passer. "Elle [l'embolie, NLDR] est arrivée d'on ne sait où, depuis je prends des anticoagulants, pour tout vous raconter. Sinon, j'ai une vie saine, je dors bien, je fais du sport et je me suis ressourcée en Corse", a-t-elle confié à Télé-Loisirs. La star de 64 ans a visiblement passé un bel été.. auprès de son grand ami Guy Bedos, lui-même repéré sur l'île de Beauté et qui a reçu la visite de ses enfants ?

Muriel Robin a aussi rassuré sur son état mental, elle qui n'a pas toujours été bien dans sa tête. "Oui, je vais bien, dans ma vie professionnelle comme privée. Je suis en couple et amoureuse d'Anne [Le Nen, comédienne, NDLR] ma compagne", a-t-elle assuré.