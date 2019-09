Muriel Robin : Le décor d'On n'est pas couché s'effondre sur elle

C'est la rentrée pour tout le monde, et elle est plus difficile pour certains que pour d'autres ! De retour depuis le début du mois, l'animateur Laurent Ruquier décrypte l'actualité dans son émission nocturne On n'est pas couché. Une petite surprise l'attendait pour la deuxième session du programme, diffusée ce samedi 7 septembre 2019...

Invitée au côté de François Civil et de Cédric Klapisch, Muriel Robin a eu droit à une petite mésaventure. Alors qu'elle diffusait humour et bons mots sur France 2, un morceau de décor s'est effondré sur l'humoriste de 64 ans. "C'est normal que je me prenne un morceau de décor sur le pied ? C'est normal que ça tombe sur moi ? Après c'est pas grave. J'ai deux pieds, j'en ai paumé un, il me reste l'autre. Le reste doit tenir. C'est bien les nouveaux studios mais...", a-t-elle déclaré avec humour, sous les rires de l'animateur.

Ne perdant rien de sa bonhommie, Muriel Robin a même expliqué qu'elle aurait volontiers donné un coup de main pour réparer le plateau de tournage, si elle avait pensé à prendre son matériel. "Je n'ai pas ma boîte à outils sur moi, sinon je l'aurais remis volontiers, s'est-elle amusée. Sauf que là, je suis en direct vers les prises électriques. Donc si à un moment vous me voyez avec les cheveux un peu droits, ça ne sera pour vous faire rire, ça sera que je serai en train de mourir". Rendez-vous sur France 2 pour savoir si Muriel Robin est parvenue à slalommer entre les ondes.