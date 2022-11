Muriel Robin : Sa femme Anne Le Nen l'a poussée à changer... ce plaisir dont elle se prive depuis plus de 10 ans

Elle sera la reine de la chaîne TMC le mardi 29 novembre 2022. Le spectacle Et Pof !, dans lequel Muriel Robin reprend tous ses plus célèbres sketchs, sera effectivement diffusé pour le plus plaisirs des petits et des grands. Quand elle l'avait joué au Théâtre de la Porte Saint-Martin de Paris, il y a deux ans, l'humoriste s'était déjà aperçue que, pour beaucoup, ses traits d'humour faisaient partie intégrante du patrimoine culturel de notre pays.

"Le public connaissait les répliques par coeur, comme s'il était à un concert et reprenait les chansons de l'artiste, raconte-t-elle dans les pages du magazine Télé 7 Jours. On aurait pu faire un karaoké ! Ce soir-là, Pierre Palmade était dans la salle. A la fin du spectacle, on s'est dit : 'Waouh !', car comment aurions-nous pu imaginer cela, trente ans plus tôt, quand nous avons écrit ces sketchs ensemble ?"

Je m'imposais quelque chose de violent

Bien sûr, Muriel Robin ne compte pas voguer toute sa vie sur le succès du passé. Quand elle se revoit à l'époque, elle a d'ailleurs des mots très durs envers celle qu'elle était. "Mes cheveux étaient trop courts, je n'avais pas le bon rouge à lèvres ni les bonnes boucles d'oreilles, constate-t-elle. Au-delà du look, je crois que je m'imposais quelque chose de violent. Comme une punition, une carapace loupée. Je ne sais pas si j'essayais d'appeler au secours, en tout cas, ça raconte quelque chose de cette période de ma vie."

J'ai eu une prise de conscience aux alentours de la cinquantaine

A 67 ans, Muriel Robin semble être davantage apaisée. Surtout depuis qu'elle a rencontré Anne Le Nen, qu'elle a épousée le 20 février 2021 à Rueil-Malmaison. Les amoureuses se donneront, prochainement, la réplique dans une série en six épisodes, intitulée Master Crimes et diffusée sur TF1. Décidément, les voilà inséparables à la vie comme à la scène, tant que le côté professionnel ne met pas le couple en péril. "J'ai eu une prise de conscience aux alentours de la cinquantaine et je me suis donné les moyens de faire attention à ma santé, et Anne m'y a grandement aidée, assure l'actrice. Avant, j'étais plus 'alcool et cigarette' que 'sport et bonne alimentation'. Aujourd'hui, tout ça est sorti de ma vie. Ca ne se fait pas tout seul et ça prend du temps, mais l'autodestruction peut laisser place à une grande estime de soi..."

Retrouvez l'interview intégrale de Muriel Robin dans le magazine Télé 7 Jours n°3261.