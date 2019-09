Mya-Lecia Naylor, 16 ans, retrouvée pendue : une mort "accidentelle"...

Révélée sur les écrans outre-Manche pas plus tard qu'à l'âge de 2 ans, dans un programme jeunesse de CBBC (le canal jeunesse de la BBC) en 2004, Mya-Lecia Naylor semblait, après avoir décroché de multiples rôles jusque dans le film hollywoodien Cloud Atlas porté par Halle Berry, promise à un avenir prolifique. Mais sa trajectoire prometteuse s'est brutalement interrompue le 7 avril 2019, date à laquelle la jeune femme de 16 ans a été retrouvée pendue par sa mère Zena au domicile familial.

Cinq mois après la tragédie, le coroner – l'officier de police judiciaire en charge de l'enquête – a rendu ses conclusions, statuant que Mya ne s'est pas donné la mort de manière intentionnelle, mais qu'elle l'a trouvée "par imprudence" ("misadventure", en VO) : "C'était un cas de mort accidentelle, a statué le dénommé Toby Watkin. Un cas de mort par imprudence implique que bien que le défunt ait délibérément accompli tels actes, ce n'était pas dans l'intention de se donner la mort. Mes conclusions sont que Mya-Lecia Naylor est décédée à l'hôpital universitaire de Croydon des suites d'une pression fatale sur sa nuque. J'estime qu'elle n'avait pas l'intention de mettre fin à ses jours. Selon toutes probabilités, j'estime qu'elle est morte par imprudence. Merci à vous, M. Naylor, d'avoir assisté à l'audience et d'avoir apporté des preuves. J'espère que cela vous apportera un peu de réconfort que de savoir que votre présence inestimable a permis de parvenir à cette conclusion."

Si les éléments corroborant cette thèse de l'accident n'ont guère été plus explicités par le fonctionnaire de la Couronne, elle va quoi qu'il en soit dans le sens du père de l'adolescente, pour qui il ne pouvait pas s'agir d'un suicide : "Peut-être qu'elle cherchait d'une certaine manière à exprimer quelque chose. En toute sincérité, je ne crois pas qu'elle avait l'intention de le faire. C'était un truc stupide, fait sans réfléchir. Si vous avez regardé ses réseaux sociaux, vous avez vu qu'elle avait plein de projets pour son avenir, elle avait très envie de continuer à être actrice", a assuré Martin Naylor, qui a expliqué devant un tribunal londonien que sa fille "n'était pas elle-même" les derniers temps et qu'elle était particulièrement stressée par ses examens – elle allait passer son brevet quelques semaines plus tard. "En dehors de ses soucis à l'école, c'était une enfant heureuse. Elle avait tout ce qu'elle voulait", a-t-il souligné.

Au cours de l'enquête, il avait été révélé que Mya-Lecia avait, la veille de sa mort, alors qu'elle était privée de sortie, regardé avec ses parents un film contenant une scène de suicide. Mais Martin ne pense pas qu'il y ait le moindre lien avec le geste inconsidéré qui a entraîné sa mort. "Je n'ai pas vu cette scène, car je m'étais endormi devant. Mais après, elle a dit que c'était assez, a éteint et est partie se coucher. Je me suis levé à 7h30 pour aller courir. Mya sortait de la salle de bains et je pouvais voir qu'elle n'était pas contente. Elle est passée en me bousculant, comme font les ados, et je me suis simplement dit qu'elle était de mauvaise humeur ce matin-là. Elle n'était pas du tout du genre ado qui fait la tête. Elle avait plutôt l'habitude de faire des blagues sur le fait de faire la gueule. Je ne crois pas qu'elle ait voulu reproduire quelque chose qu'elle avait vu. Elle n'avait jamais parlé de se faire du mal. Je ne crois pas que ses examens aient causé cette réaction. Nous lui avions dit que le brevet était important, mais pas aussi important qu'elle, que ça ne valait pas la peine de trop se stresser."

Mya-Lecia Naylor s'était fait connaître comme actrice en Grande-Bretagne grâce à ses rôles dans les séries Millie Inbetween, dans laquelle elle joua de 2014 à 2018, et Almost Never, en 2019. À l'échelle internationale, elle était apparue dans Cloud Atlas, un film de science-fiction des Wachowski et de Tom Tykwer avec Tom Hanks et Halle Berry, ainsi que dans Code Red, au côté du youtubeur star Paul Logan.