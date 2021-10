N'oubliez pas les paroles : En larmes, Estelle rend hommage à sa nièce, morte à 5 ans

C'est un moment fort en émotion qu'ont vécu les téléspectateurs de France 2, lors des Masters de N'oubliez pas les paroles. Estelle, l'une des candidates, a annoncé une terrible nouvelle à Nagui à l'issue de sa participation.

La jeune maman originaire de Saint-Etienne était de retour dans le jeu musical présenté par Nagui. Et celle qui était 34e au classement a affronté une adversaire de taille, mardi 26 octobre 2021. C'est contre Margaux, la plus grande championne (530 000 euros de gains grâce à ses 59 victoires) qu'elle est tombée, la tension était donc à son comble.

Malheureusement, Estelle n'a pas réussi à se qualifier face à Margaux, bien qu'elle l'a poussée dans ses retranchements. Et, avant de quitter le plateau, elle a fait une annonce bouleversante. "J'ai perdu ma petite nièce de cinq ans au mois de février", a-t-elle tout d'abord confié, les larmes aux yeux. La gorge nouée, elle a précisé que c'est un accident survenu en Guadeloupe qui lui a fait perdre la vie. Mais elle le sait, son "étoile" continue à veiller sur elle. Et selon elle, c'est grâce à la fillette qu'elle a pu faire son retour dans le programme pour affronter les meilleurs. "Je pense que c'est grâce à elle, elle adorait me voir à la télé, que j'ai pu revenir avec vous et chanter avec Margaux. Donc merci ma Cléa. J'avais tout fait pour lui rendre honneur. J'ai pas réussi à battre la reine, mais elle me voit de là, elle est contente", a-t-elle conclu en larmes.

Un discours plein d'émotion qui a beaucoup touché Margaux, Nagui et toutes les autres personnes sur le plateau. La voix tremblante, l'époux de Mélanie Page lui a expliqué que les personnes parties trop tôt "ne partent jamais". "Et plus on en parle, plus ils sont encore là. Tu as raison de le faire", a-t-il ajouté.