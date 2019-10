Nabilla Benattia enceinte et complexée : "Je me dégoûte"

La fin de grossesse est loin d'être simple pour Nabilla Benattia. Si elle n'a pas de symptômes désagréables, la belle brune de 27 ans enceinte, dont le terme est prévu pour le 20 octobre 2019, ne se sent pas bien dans sa peau.

Le 1er octobre, la femme de Thomas Vergara, qui avait annoncé avoir pris environ 16 kilos mi-septembre, a en effet expliqué à ses abonnés qu'elle ne supportait plus son corps : "Aujourd'hui clairement je ne me supporte pas. J'en ai marre, je me dégoûte. Je me trouve horrible, j'ai les pieds gonflés, j'ai les cheveux gras alors que je les lave tous les deux jours, j'ai la peau du ventre qui me tire, j'ai de l'eau partout dans le corps. Je ne me supporte plus, je n'arrive plus à me regarder en fait." Nabilla Benattia peut à coup sûr compter sur son homme pour la soutenir quand elle a une baisse de moral.

En outre, il ne lui reste plus que quelques jours avant d'accoucher, même si elle a du mal à s'en rendre compte. "J'ai l'impression que je ne vais jamais accoucher. Je n'ai pas trop de contractions, juste vite fait. Je ne sais pas... Je pense qu'un matin, ça va être le moment, mais je ne suis pas du tout préparée", a-t-elle confié ce jeudi 3 octobre 2019. Elle a également révélé qu'elle avait acheté un kit de moulage afin de garder un souvenir de son beau baby bump qui devrait tout de même un peu lui manquer une fois que son petit garçon sera né.

Pour rappel, Nabilla Benattia et Thomas Vergara ont déjà dévoilé le prénom de leur fils. Leurs fans ont donc appris que ses futurs parents avaient opté pour Milann.