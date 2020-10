Nabilla et ses demi-soeurs "trop belles" : elle évoque une partie de sa vie cachée

La saison des fêtes de fin d'année approche à grands pas. Et malgré l'épidémie de coronavirus et l'incertitude qui règne un peu partout dans le monde, Nabilla, elle, a déjà tout prévu ! En effet, la jolie brune de 28 ans qui est toujours enthousiaste à l'idée de célébrer Noël a l'intention de quitter Dubaï pour retrouver la France. C'est ce qu'elle explique à travers sa story Snapchat ce mardi 6 octobre 2020.

"Ce Noël nous allons en France, nous allons le fêter dans le sud avec la famille de mon mari ! Parce que depuis huit ans qu'on est ensemble, on l'a fêté avec ma famille, soit à Genève, soit chez ma grand-mère, soit entre nous et ce Noël on a décidé de le faire dans la famille de mon mari, pour qu'ils puissent voir le petit, qu'ils puissent profiter de lui. Ça va être trop bien, je me réjouis !" Mais ce n'est pas tout. Durant ce voyage, Nabilla, Thomas et leur fils Milann (bientôt 1 an) en profiteront également pour rendre une petite visite au père de l'influenceuse.

Je n'en parle pas souvent...

Ce dernier aura donc l'opportunité de rencontrer pour la première fois son petit-fils car on se souvient que l'arrivée du coronavirus avait empêché un premier rendez-vous, ce qui avait alors beaucoup chagriné Nabilla. La jeune femme est d'autant plus heureuse de se rendre chez lui, qu'elle y retrouvera... ses deux soeurs ! "Enfin, mes deux petites demi-soeurs", précise-t-elle sur Snapchat. Et d'ajouter : "Je n'en parle pas souvent, c'est très personnel, c'est une partie de ma vie cachée, mais voilà elles sont trop belles, trop gentilles, elles m'aiment trop en plus. Je suis un peu leur star en fait", s'amuse-t-elle. Des retrouvailles qui s'annoncent mémorables !

Il est vrai que la famille de Nabilla reste un grand mystère pour son public. Si l'on connaît désormais bien son petit frère Tarek ou encore sa grand-mère Livia, elle semble avoir toujours mis un point d'honneur à ne jamais trop s'épancher sur ses parents, et donc encore moins sur ses demi-soeurs. Toutefois, lors d'une interview accordée au magazine Entrevue il y a plusieurs années, elle expliquait : "Mes parents ont divorcé alors que j'avais 12 ans. Il s'est remarié et a eu deux autres filles que je ne vois que rarement." Ce Noël pourrait bien donner un nouveau souffle à leur relation !