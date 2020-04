Nabilla : Effondrée, son père n'a toujours pas vu son fils Milann

Alors qu'elle évoquait sa famille qui lui manque, Nabilla s'est effondrée face à ses abonnés sur Snapchat. En pleurs, la maman de Milann confie qu'un homme très important pour elle lui manque... son papa. Pour la jeune maman de 28 ans, le fait de n'avoir pas encore pu présenter son fils à son père lui déchire le coeur. Le 18 avril 2020, elle raconte : "Mon père devait venir aussi pour rencontrer mon fils qu'il n'a toujours pas vu. Je pense qu'il y a pire dans la vie mais c'est vrai que ça me gave un petit peu. Je ne sais pas combien de temps ça va durer ici et j'en ai vraiment marre. [...] Mon père n'a pas encore vu mon fils et ça me rend dingue."

Réconciliée avec son père alors qu'ils avaient passés de nombreuses années sans se parler, Nabilla comptait désormais rattraper le temps perdu avec lui. Malheureusement, la femme de Thomas Vergara est une nouvelle fois éloignée de son père en raison de l'épidémie de coronavirus. "C'est un sujet qui me tient vraiment à coeur, c'est pour ça que je suis sensible, mais c'est tellement important que mon père rencontre mon fils. Depuis qu'il est né, tout est allé trop vite et mon père n'a pas pu venir. Ce sera le plus beau des cadeaux quand ils vont se rencontrer, je vais plus réussir à respirer" explique-t-elle sur Snapchat.

En août 2019, son papa avait fait le premier pas et lui avait envoyé un message alors qu'elle était enceinte. Père et fille s'étaient par la suite réconciliés. Très heureuse d'avoir enfin l'occasion de se rabibocher avec son papa, elle avait révélé à ses fans : "Je suis tellement contente d'avoir reçu ce message de mon père. On a eu des passages tellement compliqués lui et moi, quand j'étais plus jeune. On ne s'est pas parlés pendant cinq ans."