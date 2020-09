Nabilla : Thomas hospitalisé après un accident, il partage des photos

Souffrant et très mal en point, le mari de Nabilla a confié ses mésaventures le 18 septembre 2020 sur Snapchat. Allongé sur un lit d'hôpital, Thomas Vergara raconte qu'il a eu un accident dans leur maison de Dubaï.

Visiblement très fatigué, Thomas explique : "Hier j'étais très très malade, mais vraiment crevé j'ai loupé une marche je suis à l'hôpital je me suis carrément pété le pouce, ouvert en deux. L'ongle a sauté, il est ouvert en deux. J'ai raté la marche et le pied, il a râpé tout le long..." Sous le choc, le papa de Milann filme ensuite les infirmiers face à lui qui s'apprêtent à le recoudre. Un instant très dur pour Nabilla assise à côté de son époux et qui semble très inquiète.

Ils m'ont mis six points de suture

Quelques heures plus tard, l'ancien candidat de télé-réalité a donné des nouvelles rassurantes à ses abonnés. "Bon les amis je viens de rentrer à la maison. Je suis sous calmants." Soulagé d'être enfin chez lui, le jeune homme tient ensuite à montrer à ses followers l'endroit précis de sa chute. Il explique : "J'ai loupé la marche ici. J'ai voulu aller vite je me suis ouvert le pied, c'est invraisemblable quand même. Je suis dégouté après y a pas mort d'homme, mais les extrémités y a rien de pire ça fait très très mal. Ils m'ont mis six points de suture j'ai plus d'ongle au niveau du pouce. Maintenant je vais essayer d'aller me reposer."

De son côté, Nabilla a confié à ses fans avoir eu très peur pour son époux. "C'est vraiment affreux. Il doit aller à l'hôpital tous les deux jours pour voir si ça cicatrise bien" indique-t-elle, encore choquée de la blessure de Thomas.