Nabilla Benattia émue : Milann fait ses premiers pas devant la caméra

Le 1er septembre était un jour important pour Nabilla Benattia et Thomas Vergara. Sur Snapchat, les tourtereaux qui se sont rencontrés en 2013 dans Les Anges 5 ont partagé les premiers pas de Milann, non sans émotion.

C'est une nouvelle étape que vient de franchir le petit garçon de 10 mois. Après quelques petites chutes, Milann a fini par faire ses premiers pas sous les yeux admiratifs de ses parents. Pour l'aider à avancer, Nabilla Benattia et Thomas Vergara ont mis des objets qui attiraient son attention tels que son doudou ou une télécommande. Et plus les minutes défilaient, plus il réussissait à tenir sur ses jambes. "Mon amour sait marcher, bravo ! Tu es le meilleur !", a notamment lancé la belle brune de 28 ans tout excitée et émue, avant de prendre son fils dans les bras. Le couple a partagé plusieurs vidéos afin de faire part de ce grand bonheur. "Hier, il a fait un spectacle, il n'arrêtait pas de marcher. On est très fier de toi", a déclaré Thomas le lendemain. Nul doute que les heureux parents continueront à dévoiler les progrès de Milann sur les réseaux sociaux.

Prochainement, Nabilla connaîtra un autre grand bonheur. Camélia, l'épouse de son frère Tarek Benattia, est enceinte. Les amoureux attendent un petit garçon comme ils l'ont annoncé le 30 août dernier en vidéo. En apprenant le sexe de son bébé, le beau brun de 24 ans n'a pu retenir ses larmes. L'épouse de Thomas était aussi aux anges en apprenant que Milann aurait un cousin, d'autant plus qu'ils n'auront pas beaucoup de différence d'âge. Ils devraient donc être proches. Pour l'heure, le couple n'a pas encore dévoilé le prénom de ce futur enfant. Mais Camélia a donné un gros indice mardi 1er septembre.