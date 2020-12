Nabilla infernale avec Thomas : elle l'accuse de rêver d'une autre...

Extrêmement jalouse, Nabilla n'hésite jamais à titiller son mari Thomas Vergara au sujet de ses éventuelles conquêtes ou infidélités. Le 12 décembre 2020 au petit matin, la jeune femme visiblement très en forme a décidé de faire une nouvelle blague à son chéri. Le pitch ? Lui faire croire qu'il aurait prononcé le nom d'une femme prénommée Anita pendant son sommeil et observer sa réaction...

Jouant la comédie à merveille, Nabilla s'insurge devant ses abonnés sur Snapchat et déclare, feignant d'être furieuse : "Tu m'expliques c'est quoi cette histoire ?" S'adressant aux internautes, elle explique (tout en faisant de nombreux clins d'oeil à ses followers pour indiquer qu'il s'agit bien d'une blague) : "On a une histoire aujourd'hui. Thomas pendant qu'il dormait il a commencé à dire Anita... Commence pas à faire cette tête, c'est qui cette Anita ?!"

Ah mais oui Anita !

Réveillé depuis peu, Thomas apparaît un peu perdu à l'écran, tentant de comprendre ce qu'il se passe... "Tu as dit Anita oui ouiii" réplique Nabilla. "Mais tu es malade ?!" indique son époux, confus. "Je te dis que tu as dit ça ! Sache que ça me fait de la peine de me faire humilier" déclare Nabilla, tout en prenant l'attitude d'une personne déboussolée par l'infidélité de son homme.

Tu es un mythomane

Désireux de mettre un terme à cette polémique matinale, Thomas tente de trouver un stratagème et explique : "Je pense que tu n'as pas compris... Anita tu dis ? Ah mais oui Anita ! C'est ma dentiste Anita !" Choquée de la réponse de son époux, Nabilla s'écrie : "Mais je viens d'inventer cette histoire d'Anita ! La vie de ma mère que t'as rien dit. J'ai inventé le prénom ! Ça veut dire que tu es un mythomane et tu m'as déjà menti plein de fois !"

Tentant dans un premier temps de continuer dans son mensonge, le papa de Milann poursuit, avec plus ou moins d'adresse : "Non je t'explique ma dentiste s'appelle Anita ou Annie quelque chose..." Au bout du rouleau, le jeune homme finit par se lasser du petit jeu de Nabilla et s'exclame : "Mais je sais pas tu viens me casser les c**** je suis en train de manger, je sais pas moi je cherche une solution à ton problème. J'ai trouvé après tu dis que je mens. Tu cherches les problèmes. Tu m'as stressé c'est tout."

Une matinée décidément riche en émotions pour Nabilla et son cher (et courageux) Thomas.