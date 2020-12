Nabilla fond en larmes : "choquée" par son fils Milann, elle craque...

Depuis la naissance de son petit Milann (1 an), Nabilla est aux anges. Son quotidien a changé et la jeune maman de 28 ans partage régulièrement sur les réseaux sociaux ses évolutions et autres moments d'amour avec son mari Thomas Vergara et leur adorable petit garçon. Mais sur Snapchat ce vendredi 4 décembre 2020, Nabilla a craqué. La jolie brune a laissé couler ses larmes sans retenue, expliquant passer un moment difficile...

Nabilla en galère avec Milann : "Je ne suis pas très bien..."

"Ça ne va pas trop... Je ne suis pas très bien. Je galère un peu en ce moment. Ça devient un peu compliqué avec mon fils, lance Nabilla très émue. Parce qu'il crie beaucoup... Enfin, il fait beaucoup de caprices, et j'ai du mal à lui dire non en fait. C'est assez compliqué pour moi en ce moment, je ne vous le montre pas forcément. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile, des fois je dis 'non' mais il ne comprend pas. Et je pense que c'est complètement normal. J'en ai parlé avec ma maman, ma grand-mère et d'autres personnes autour de moi... En fait c'est vrai que je culpabilise un petit peu, je ne lui ai jamais dit non jusqu'à maintenant et j'ai l'impression que j'aurais dû lui dire avant. Là il ne comprend pas."

Et de poursuivre, en larmes : "Par exemple, un truc tout bête, quand je suis en train de déjeuner, il pleure pour venir sur mes genoux. Il n'y a pas de souci mais il commence à prendre la nourriture et je lui explique qu'il ne faut pas, il crie et se jette en arrière hyper fort... Ce matin il m'a fait grave mal, j'étais un peu choquée. Quand je dis 'non' il se fait du mal à lui, il se jette, il se pousse."

Un deuxième bébé après Milann ?

C'est en jeune maman désemparée que Nabilla se livre à ses followers. Mais l'ancienne starlette de télé-réalité devenue business woman tient à préciser qu'elle est consciente d'avoir "beaucoup de chance". "Milann n'est pas compliqué, c'est un garçon extraordinaire, il a la joie de vivre et il est très intelligent. J'ai de la chance, vraiment. Mais j'ai peur de ne pas savoir gérer ou de ne pas bien faire", confie-t-elle.

D'ordinaire rieuse et amusante, la jeune femme dévoile une autre facette. "Je garde tout pour moi, je suis toujours à rire, je suis vraiment comme ça. Et je garde vraiment tout pour moi parce que je pense que vous n'avez pas envie d'être embêté avec ça... Mais ce matin j'ai un peu craqué. Et je pense que c'est important de dire quand ça ne va pas aussi", conclut la belle qui évoque un "trop-plein".

Il y a quelques jours, le 30 novembre 2020 précisément, Nabilla racontait s'être "sentie nulle" à la naissance de Milann... Des difficultés dans sa vie de jeune maman qui ne l'empêchent en rien d'envisager un deuxième bébé. "D'un côté j'ai trop envie, et de l'autre je me demande si je suis vraiment prête à avoir deux enfants", avait-elle lancé après avoir rencontré Liaam, le fils de son frère Tarek Benattia et sa belle Camélia.