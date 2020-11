Nabilla pas à la hauteur avec Milann : ses moments de larmes et de doutes en tant que maman

Le 11 novembre 2020, Camélia et Tarek Benattia sont devenus parents pour la première fois. Le couple a accueilli un petit garçon prénommé Liaam pour le plus grand bonheur de sa célèbre tata Nabilla. C'est même cette dernière qui avait annoncé sa naissance sur les réseaux sociaux. Mais surtout, l'arrivée de ce nouveau "bébé parfait" dans sa vie, lui rappelle sa propre expérience avec son fils Milann, né en octobre 2019.

Une expérience qui a été marquée par de nombreux doutes. "La dernière fois que je suis allée chez mon frère, on a parlé jusqu'à 4h du matin. Ce sont des jeunes parents, ils ont des craintes, des angoisses. Donc on a essayé de les rassurer, le fait de ne pas se sentir à la hauteur, on est passé par là aussi", a-t-elle confié sur Snapchat dimanche 30 novembre 2020. Et de se rappeler avec émotion : "Quand mon fils est arrivé dans ma vie je n'arrêtais pas de pleurer, je me sentais nulle. J'avais l'impression que je faisais tout de travers, que je n'étais pas bien pour mon fils, que je n'allais jamais y arriver. Je n'avais pas du tout confiance en moi et c'était compliqué. Je disais à Thomas : 'Je ne sais pas si on a bien fait de faire un enfant parce que je ne me sens pas à la hauteur.' Le temps que j'apprenne comment faire. Au début, c'était beaucoup de fatigue mais tellement d'amour. Au début, il faut trouver sa place de maman sans délaisser son couple. Il faut que chacun puisse trouver sa place. Avec les hormones en plus, c'est assez chaud. Mais je pense qu'en tant que parents on aura des peurs et des craintes toute notre vie".

Une chose rassure néanmoins les jeunes parents : savoir que Milann et Liaam seront "meilleurs copains". "Ils n'ont que 15 mois d'écart, ça va être très cool", se réjouit déjà Nabilla.

Son entrée difficile dans le monde de la maternité n'empêche pas la jolie brune de songer à avoir un deuxième bébé. D'ailleurs, depuis qu'elle a rencontré son neveu, Nabilla espère plus que jamais se replonger dans les couches et les biberons. Mais, avant de réussir à convaincre Thomas qui est davantage sur la réserve, elle a un autre projet à concrétiser : celui de son deuxième mariage. Car, pour rappel, le couple s'était dit 'oui' en 2019 à Londres en présence seulement de leurs mamans respectives. Ils sont donc en pleine organisation d'une grande cérémonie ! "On a vraiment envie de célébrer avec nos proches : ma grand-mère, mon papa, sa famille, nos amis...", avait-t-elle confié il y a quelques jours.