Nadège (L'amour est dans le pré) en couple : comment Guillaume a failli gâcher sa romance avec Pierre

Elle était l'une des candidates de L'amour est dans le pré 2022. Nadège, une inséminatrice équin qui vient de Bretagne, a partagé son aventure avec ses prétendants Corentin et Maxime. Mais ce n'est pas dans l'un de leurs bras qu'elle a terminé comme elle l'a dévoilé lors du bilan, diffusé le 14 novembre sur M6. C'est avec Pierre, le meilleur ami de Guillaume (du Limousin), qu'elle s'est mise en couple après l'aventure. Et ce n'est pas vraiment grâce au compagnon de Tom.

"Après la vie à la ferme, on se retrouve entre candidats pour faire une fête, un petit week-end entre nous qui était très sympa et ça s'est passé chez Guillaume (du Limousin) et en fait c'est le meilleur ami de Guillaume. Pierre se retrouve dans cette soirée-là et là c'est le coup de foudre, mais réellement. On se croise du regard et voilà, c'est incroyable, je ne pensais vraiment pas un jour vivre ça dans ma vie. Il a 29 ans, il est charismatique, protecteur, drôle, il a de l'ambition, il est directeur commercial, pas du tout dans l'agriculture", confiait Nadège à Karine Le Marchand. La jeune femme de 31 ans a également révélé qu'après seulement trois mois de relation, elle avait décidé de tout plaquer pour lui. Elle compte en effet déménager et fonder sa famille avec l'accordéoniste qui a conquis tous ses proches. "Je suis sûre ! Si je fonce c'est que je sais que c'est lui. (...) "Là je vis dans le monde des bisounours aujourd'hui, je partais de loin. je me sens belle dans ses bras...", avait-elle poursuivi plus radieuse que jamais.

Guillaume pas vraiment d'une aide précieuse

Ce que l'on ignorait, c'est que Pierre a craqué pour Nadège bien avant de la rencontrer. Interrogé par Télé Loisirs, Guillaume a fait des révélations sur le début de cette idylle. L'amitié entre les deux agriculteurs datent du tournage du portrait, qu'ils ont fait au même moment. Par la suite, tous les candidats se sont tous retrouvés en janvier afin de faire connaissance avant la diffusion, le 14 février. Entre-temps, Pierre a fait savoir à son ami qu'il avait flashé sur la participante. "Je lui ai dit : 'Ne cherche pas, tu n'auras pas son numéro. Tu n'auras rien du tout'", a précisé Guillaume. Il a en revanche appelé son ami en visio lorsqu'il se trouvait avec la jeune femme au Salon de l'Agriculture, qui s'est déroulé du 26 février au 6 mars. L'agricultrice savait qu'il "la trouvait mignonne" et elle a eu une longue conversation avec lui. La production a donc suggéré qu'il lui écrive.

"Il voulait son Facebook. Je lui ai dit : 'Je ne crois pas, je ne donnerai rien du tout. Si tu veux, tu n'as qu'à le chercher.' Il a dû y passer toute la nuit, puisque le lendemain, il m'a envoyé un message pour me dire qu'il avait trouvé. Je lui ai répondu qu'il faisait ce qu'il voulait et que cela ne me regardait pas", a confié Guillaume. Leurs échanges se sont donc poursuivis, au point que la production leur demande d'arrêter. "Je les ai appelés tous les deux en leur disant qu'ils devaient arrêter parce que Nadège faisait l'émission et qu'on verrait plus tard. Plus tard, ça a été le fameux week-end où il y avait Noémie, Nadège et Alain l'Auvergnat qui nous a rejoints dans la soirée", a-t-il conclu.