L'amour est dans le pré : Coup de foudre d'une agricultrice grâce à Guillaume, elle plaque tout en 3 mois (SPOILER)

Cette année dans L'amour est dans le pré, les téléspectateurs ont fait la connaissance de Nadège, une inséminatrice équin qui vient de Bretagne. A 31 ans, elle ne s'épanouissait qu'à travers sa carrière mais il lui manquait un partenaire à ses côtés. Malheureusement très complexée, Nadège s'est longtemps cachée derrière son travail. Ainsi, elle n'a connu que des relations sans lendemain, vivant avec la crainte de tomber amoureuse. Avec L'amour est dans le pré, elle espérait alors enfin trouver la perle rare. C'est Corentin et Maxime qu'elle avait choisi à l'issue des speed-datings mais, le séjour à la ferme n'a rien donné avec aucun d'entre eux.

C'est donc seule que Nadège s'est présentée au bilan, déjà disponible sur Salto. Toutefois, elle n'était pas célibataire ! En effet, celle qui est devenue blonde a annoncé avec joie qu'elle était en couple. "Après la vie à la ferme, on se retrouve entre candidats pour faire une fête, un petit week-end entre nous qui était très sympa et ça s'est passé chez Guillaume (du Limousin) et en fait c'est le meilleur ami de Guillaume. Pierre se retrouve dans cette soirée-là et là c'est le coup de foudre, mais réellement. On se croise du regard et voilà, c'est incroyable, je ne pensais vraiment pas un jour vivre ça dans ma vie. Il a 29 ans, il est charismatique, protecteur, drôle, il a de l'ambition, il est directeur commercial, pas du tout dans l'agriculture", a-t-elle détaillé. Nadège a alors dévoilé une photo de son homme. (Voir notre diaporama).

Nadège prend des décisions radicales

Et entre eux, c'est du sérieux ! La candidate de l'émission a même d'ores et déjà décidé de tout plaquer pour lui après seulement 3 mois de relation. "Je vais déménager, je vais habiter chez lui et j'adapte mon travail. Tout ce que je fais au bureau, au haras, je peux le faire à distance et je vais revenir une semaine par mois dans un premier temps pour mettre l'organisation en route. Je vais m'occuper de ça et on est en train d'embaucher pour me remplacer au haras. Et puis j'ai envie de fonder ma famille, donc je veux mettre ma carrière de côté. La preuve que je peux changer quand je suis amoureuse, parce que je suis vraiment amoureuse. Je veux faire ma vie avec lui, me marier avec lui, avoir des enfants avec lui...", a-t-elle expliqué à Karine Le Marchand qui n'en revenait tout simplement pas. "En trois mois, tu es sûre de ton coup ?", lui a-t-elle d'ailleurs demandé.

Et pour Nadège de répondre de façon positive, révélant ce qui l'a faisait tout particulièrement craquer : "Je suis sûre ! Si je fonce c'est que je sais que c'est lui. Mes copines l'adorent, mes parents l'adorent, c'est extraordinaire et il a quelque chose qui a peut être fait le plus : Pierre est accordéoniste. Mon grand-père paternel qui est décédé l'était aussi et je suis née dedans, j'adore l'accordéon."

L'agricultrice espère déménager avant la fin de l'année et a même déjà vendu sa maison. Et elle n'est pas prête de redescendre de son petit nuage. "Là je vis dans le monde des bisounours aujourd'hui, je partais de loin. je me sens belle dans ses bras..."