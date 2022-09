Nadège (L'amour est dans le pré) : Désillusion avec son favori, coup de coeur intense pour un autre

L'aventure L'amour est dans le pré s'est poursuivie ce lundi 19 septembre 2022. L'épisode inédit a notamment mis en avant Nadège, une inséminatrice équin qui vient de Bretagne. Cette dernière avait droit à ses speed-datings très attendus et c'est avec beaucoup d'espoir qu'elle s'y est rendue.

Car bien qu'épanouie dans sa vie de tous les jours, il lui manque tout de même un partenaire à ses côtés. Malheureusement très complexée, particulièrement autour de son physique, Nadège s'est longtemps cachée derrière son travail, sa passion. Ainsi, à 31 ans, elle n'a connu que des relations sans lendemain et aujourd'hui elle a peur de tomber amoureuse car elle a l'impression de ne jamais avoir été aimée par un homme. Elle est donc à la recherche d'un homme protecteur qui pourrait la rassurer au quotidien, charismatique et drôle. Six personnes ont semble-t-il répondu à ces critères d'après leurs courriers.

L'un d'entre eux avait retenu son attention, à savoir Lionel (34 ans). En découvrant sa lettre, Nadège s'était trouvée beaucoup de points communs avec lui. Malheureusement, c'est la désillusion lorsque Lionel lui a fait comprendre qu'il n'est pas si confiant. Il est alors apparu à ses yeux comme le contraire de l'homme fort et protecteur qu'elle attend. Son favori n'est alors pas franchement à la hauteur.

Elle a ensuite découvert Maxime qui ne faisait au départ pas forcément parti de ses coups de coeur. Mais il s'est montré très avenant, l'a couverte de compliments et a enchaîné les petites blagues, même les plus osées. "Femme qui rit à moitié dans son lit", lui a-t-il par exemple lâché. "Alors... on va prendre notre temps quand même", l'a calmé Nadège, tout de même amusée. Entre eux, le feeling est passé et Nadège a été curieuse de voir ce qu'il pourrait se passer en l'invitant chez elle.

Après un enchaînement de rendez-vous où la passion n'était pas franchement présente, Nadège a conclu ses speed-datings en faisant la connaissance de Corentin. Un jeune homme sensible mais qui coche néanmoins toutes les cases pour Nadège, dont celle d'être protecteur. Et pour cause, quoi de mieux qu'un gendarme pour se sentir en sécurité ? La magie a très vite fait son petit effet et Karine Le Marché a estimé être témoin d'un coup de coeur intense. Ca promet !