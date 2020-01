Nadège Lacroix se confie sur sa notoriété soudaine : "Je n'étais pas préparée"

Qui ne se souvient pas de Nadège Lacroix, grande gagnante de Secret Story, en 2012 ? Très appréciée pour sa spontanéité, son naturel, mais aussi sa sensibilité, la belle avait fait l'unanimité auprès des téléspectateurs au point de remporter l'émission avec plus de 70% des suffrages. Aujourd'hui, plus de sept ans après sa victoire, la jeune Suissesse est désormais influenceuse et même actrice. Invitée sur le plateau de Ça commence aujourd'hui (France 2) mercredi 15 janvier 2020, elle est revenue sur les derniers jours de son aventure dans la Maison des Secrets.

"On n'était plus que quatre et sans caméras, puisque c'était toujours diffusé 24h en différé... J'étais dans la Maison (des Secrets) avec le producteur et je disais que je ne voulais pas sortir. J'avais peur...", explique la jolie blonde à Faustine Bollaert. "En fait, je m'étais habituée. Ce qui était très perturbant, c'est qu'on a une vie avant. Moi, j'étais serveuse en boîte de nuit, je faisais le cours Florent. (...) J'avais une vie à cent à l'heure et une liberté de dingue ! Et d'un coup, je me réadapte à cette grande maison de papier où on est tous ensemble et c'est vraiment sympa. (...) J'y ai rencontré ma meilleure amie", raconte-t-elle les larmes aux yeux.

Pourtant, Nadège Lacroix est tombée de haut en quittant l'émission après plus de quatre mois enfermée avec ses camarades. "Ce qu'il se passe, c'est qu'on quitte une réalité, on s'habitue à une autre et quand on sort... on ne retrouve ni la première ni la deuxième. C'est assez perturbant", continue-t-elle en déclarant être rentrée chez elle "très naïvement". Par la suite, l'ancienne candidate explique qu'elle ne pouvait plus faire un pas dans la rue sans être arrêtée par des fans. Des moments souvent perçus comme une "agression émotionnelle" par la jeune femme qui s'est rapidement sentie "dépossédée de sa vie". "Je n'étais pas préparée à ça", conclut-elle.

Aujourd'hui en couple et très heureuse, Nadège Lacroix compte plus de 575 000 abonnés sur Instagram et poursuit sa carrière sur les planches de théâtre et dans des séries télévisées.