Nadia Farès : Sublime marraine pour le prix du quai des Orfèvres

Invitée le 2 novembre 2021 au nouveau siège de la police judiciaire à Paris, Nadia Farès a pu remettre le 75e prix du quai des Orfèvres à Véronique de Haas pour son roman La muse rouge en présence de Didier Lallement, préfet de Police et président d'honneur du Prix. Créé en 1946 par Jacques Catineau, ce prix couronne chaque année, sur manuscrit anonyme, un roman français décrivant les modalités de fonctionnement de la police et de la justice française.

Récompensée par le jury placé sous la présidence de Christian Sainte, directeur régional de la police judiciaire de la préfecture de Police, et composé d'une vingtaine de personnalités occupant (ou ayant occupé) des fonctions ou une activité leur permettant de porter un jugement sur l'univers de la police, l'auteure a présenté un ouvrage empreint de la révolte parisienne des années 1920 qui retrace la vie de Victor Dessange.

Le pitch ? De retour dans la capitale après la Première Guerre Mondiale, Victor Dessange enquête sur le meurtre d'un représentant officiel de la République de Chine dans une maison close. Une histoire haletante qui a séduit l'ensemble des membres du jury du Prix du Quai des Orfèvres 2022 dont la marraine, Nadia Farès.

Passionnée par l'Histoire et plus particulièrement par la période de l'entre-deux guerres, Véronique de Haas est mère de quatre enfants et a été professeur de lettres pendant quarante ans. Selon elle, l'univers de la police est extrêmement intéressant pout comprendre les multiples facettes et problématiques de notre société.

Avant Nadia Farès, d'autres grands noms du petit et grand écran ont été parrains et marraines du Prix du Quai des Orfèvres comme Alice Taglioni,Marc Lavoine,Jean Dujardin, Patrick Bruel ou encoreGuy Marchand.