Nouveau rebondissement dans l'affaire des dîners clandestins

8 / 9

Exclusif - Pierre-Jean Chalençon et le chef Christophe Leroy lors de la soirée Crêpes Party chez Christophe Leroy à Paris, France, le 4 février 2020. Le chef C.Leroy a retrouvé le chemin des fourneaux et l'envie de cuisiner et de faire à manger. C'est dorénavant dans un appartement privé, situé non loin de l'avenue des Champs-Élysées; qu'il a posé ses valises et créer son Leroy Club ou il organise des soirées pour particuliers ou des sociétés, des dîners privés, des brunchs en comité réduit. Il se déplace aussi en chef privé chez ses clients fidèles pour leur organiser des diners selon leurs envies. C'est pour fêter l'inauguration de ce nouveau concept qu'il avait convié avec D.Audebert (Le patron de l'agence de celebrity marketing LET ME SEE SAS) plusieurs célébrités autour d'un crêpe party en mode sucré et salée qui a tenu ses promesses de fête et de gastronomie. © Ausset Lacroix-Bellak-LMS/Bestimage

(No Web pour la Belgique et la Suisse) Exclusive - Pancakes Party at Christophe Leroy's in Paris, France, on February 4, 2020.