Pierre-Jean Chalençon : "Poisson d'avril" ? Sa défense lunaire concernant les dîners clandestins

Pierre-Jean Chalençon est dans de sales draps. Après la diffusion d'un reportage de M6, en caméra cachée au sein de sa résidence parisienne du Palais Vivienne, le collectionneur avait fini par admettre qu'il était la personne chez qui avaient été tournées les images. Alors qu'il affirme ne jamais avoir organisé de dîners clandestins - on l'accuse d'avoir reçu l'aide d'un chef, menus payants à la clef - la chaine a dévoilé dans la foulée un nouvel extrait accablant. Rien n'y fait, il maintient par la négative de telles pratiques.

Poisson d'avril, soirée zéro ou réceptions ? On s'y perd...

Lundi 5 avril, Pierre-Jean Chalençon a réagi par audio dans Touche pas à mon poste. "À cette soirée nous étions quelques personnes. Il y avait neuf personnes qui se sont battues en duel et sur l'ensemble de la soirée, qui s'est terminée à 22 heures. J'ai commencé le dîner à 17h30 ! (...) Je n'ai pas de cuisine depuis quatre mois donc je ne sais pas comment j'aurais pu faire des soirées [le chef Christophe Leroy est soupçonné d'avoir cuisiné pour des convives, NDLR]. Je suis quelqu'un de gentil, de généreux. Quand j'invite des gens chez moi, c'est moi qui les invite et je ne leur demande pas de paye", a-t-il clamé. D'ailleurs, l'animateur Alex Goude a été accusé à tort d'avoir dîné chez Pierre-Jean Chalençon dans un cadre clandestin alors qu'il s'agissait d'un dîner professionnel, avec un repas acheté à l'extérieur et bien sûr sans présenter sa carte de bleue à la fin de la soirée.

Ce mardi 6, Pierre-Jean Chalençon a repris la parole sur BFMTV pour livrer sa version des faits. "C'est le plus gros poisson d'avril de ces dix, quinze ou vingt dernières années. C'était un énorme poisson d'avril qui a marché, je ne pensais pas qu'il marcherait à ce point-là. Un dîner à 17H30 ? (...) Ce qui s'est passé, c'est que je suis spécialiste de Napoléon 1er et le 5 mai nous allons fêter le bicentenaire de sa mort. J'ai décidé cette année d'organiser des évènements au Palais Vivienne et ailleurs [sa collection d'objets prêtée à la Chine, vient seulement de lui être restituée, NDLR]. Suite à la pandémie tout a été arrêté et donc j'ai décidé avec mon équipe d'organiser des déjeuners ou des dîners napoléoniens ou des visites au Palais Vivienne [il dit avoir reçu la presse pour évoquer ce lancement et avoir lancé des brochures, NDLR] (...) La semaine dernière, c'était une sorte de soirée 0, nous avons mis en exergue quelques tables et nous avons invité quelques personnes pour leur faire visiter. Une douzaine peut-être... J'ai fait une conférence qui a duré quarante-cinq minutes. Nous avons organisé pour les semaines à venir un certain nombres de reportages pour des magazines, pour montrer les objets du Palais Vivienne", a-t-il tenté d'expliquer de manière alambiquée.

Sur les images filmées à son insu, les participants de cette soirée apparaissent tous sans masque, se faisant la bise ou tenant des coupes de champagne à la main dans l'absence totale de mesures sanitaires appliquées en marge de la pandémie de Covid-19, ayant déjà fait 96 000 morts en France. Pierre-Jean Chalençon, qui dit avoir reçu de la part de particuliers et d'entreprises, des demandes de visites du Palais, aurait-il déjà organisé quelques déjeuners ou dîners avant même la fin des restrictions sanitaires ? Selon lui, non.

Des ministres impliqués ? Pas si vite...

Quant à ses déclarations filmées par M6 sur la présence supposée de ministres à des dîners clandestins, Pierre-Jean Chalençon avait évoqué de l'humour et a réaffirmé que cela ne s'est jamais produit. "Bien évidemment, je n'ai jamais organisé aucune soirée clandestine, surtout pas avec des ministres ! Je suis très étonné. J'ai l'impression qu'on essaie de me faire porter le bouc émissaire (sic). Ou qu'on essaie d'utiliser mon nom ou mon image pour faire tomber le gouvernement...", a-t-il ajouté avec grandiloquence sur TPMP.

Alors que les membres du gouvernement, de Marlène Schiappa à Gabriel Attal, ont réagi et démenti la participation de certains d'entre eux à de tels dîners, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin n'a pas caché sa colère contre Pierre-Jean Chalençon. Invité d'Europe 1, il a déclaré : "Ces restaurants clandestins sont des actes anti-citoyens. C'est pour cela que j'ai demandé l'ouverture d'une enquête. Ce monsieur Chalençon a menti puis s'est rétracté pour se faire une fausse publicité, mais une publicité qui pourrait lui coûter cher. La rumeur qu'il a lancée sur des ministres continue d'exister et elle sape les fondements de la démocratie."

Une enquête a été ouverte et confiée à la BRPD (brigade de répression de la délinquance contre la personne) des chefs de mise en danger de la vie d'autrui et travail dissimulé. Dans Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna a affirmé que Pierre-Jean Chalençon devrait prochainement être placé en garde à vue, son portable saisi et son palais perquisitionné ! Affaire à suivre...