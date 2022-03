Nagui en guerre contre Lio ? Il met les choses au clair !

Y aurait-il de l'eau dans le gaz entre Nagui et la chanteuse Lio ? Invitée dans l'émission On refait la télé, diffusée sur les ondes de RTL, l'artiste de 59 ans a expliqué qu'elle n'avait été conviée qu'une seule fois sur le plateau de Taratata en l'espace de 24 ans et que le compagnon de Mélanie Page avait certainement une dent contre elle. Mais il faut croire qu'avec le temps, les tensions se sont apaisées. Sur Instagram, le mardi 15 mars 2022, le présentateur star de France 2 a partagé une photographie en sa compagnie en légendant, tout simplement, "no comment" - "pas de commentaire". L'essentiel, c'est qu'ils ont enterré la hache de guerre.

Ce samedi 12 mars 2022, Lio n'était pas présente dans le nouveau numéro inédit de l'émission Taratata, contrairement à Alain Souchon et à ses deux fils, Pierre et Charles, plus connu sous le nom d'Ours. "Je crois qu'on ne m'y a vu qu'une fois parce que je remplaçais quelqu'un, expliquait-elle sur RTL. À part Marie Prycko [La programmatrice de Taratata, NDLR.], il n'y a personne qui a envie que je fasse cette émission ! La fois où je l'ai fait, je m'en souviens très bien, ça a vraiment été un coup de bol."