Nagui responsable d'avoir "pourri des vies entières" : son inattendue prise de conscience

Mardi soir, Nagui présentait, comme chaque fin d'après-midi, un nouveau numéro de N'oubliez pas les paroles, devenue un véritable rendez-vous au fil des années. L'animateur a bien sûr accueilli sur son plateau la Maestro Charlotte, laquelle s'est déjà hissée dans le Top 10 des meilleurs joueurs de l'émission. Et cette dernière était mise au défi de se mesurer au challenger Pierre.

C'est la première fois que ce vétérinaire spécialisé dans les animaux domestiques participait au grand karaoké de France 2 et, pour cela, il a fait en sorte de mettre toutes les chances de son côté. En effet, au moment de faire sa connaissance, Nagui s'est intéressé à sa technique d'apprentissage des chansons. "J'ai été studieux. J'ai révisé un peu plus de mille chansons !", a alors révélé Pierre, suscitant au passage la stupéfaction de Charlotte. "Ahhh !", a-t-elle d'ailleurs crié. "Sans blaguer ! 1 007 exactement", a-t-il précisé pour ne rien arranger à l'état de la Maestro.

Sincèrement, pardon

"Ah mais ce sont les vétos, ça, ce sont des matheux !", a réagi Charlotte en rigolant. Et elle ne croyait pas si bien dire car Pierre a eu recours à une technique très pointue pour l'aider à apprendre une ribambelle de chansons. "Je me suis aidé d'une petite application, c'est un algorithme qui fait revenir les chansons à intervalle régulier selon si on estime les savoir bien ou pas", a-t-il détaillé. Un gros travail en amont donc pour Pierre avant de venir chanter dans N'oubliez pas les paroles qui a fait prendre conscience à Nagui du fort impact de son émission dans le quotidien de ses candidats. "Oh j'adore ! On a pourri des vies entières avec cette émission !", a-t-il ironisé. Et d'ajouter : "Sincèrement, déjà pardon d'avoir pourri vos vies, mais aussi merci d'avoir bossé et de le faire avec autant de respect et d'obstination". "On verra si ça paye", a rebondi Pierre.

Mais malheureusement pour lui, la Maestro Charlotte a été plus forte. Après cette nouvelle victoire, elle était désormais à la tête d'une belle cagnotte de 334 000 euros. Une cagnotte qu'elle va tenter de faire grossir un peu plus ce mercredi soir, lors de sa 54e participation.