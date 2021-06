Naoil (Koh-Lanta), -30 kilos : photos bluffantes de sa perte de poids !

En 2020, la vie de Naoil a été chamboulée. La jeune femme a vécu une expérience folle dans Koh-Lanta, l'île des héros . Une aventure dont elle est ressortie grande gagnante, et qui lui a permis d'empocher la jolie somme de 100 000 euros ! La même année, en août 2020, la championne de boxe a endossé le plus beau rôle de sa vie, celui de maman du petit Aylan. Neuf mois plus tard, elle donne de ses nouvelles et partage son évolution physique post-accouchement.

C'est sur Instagram que l'ancienne camarade de Moussa et Inès se dévoile. En story, lors d'une session questions/réponses avec ses près de 150 000 followers, Naoil évoque son poids. Elle affiche notamment trois photos, juste après son accouchement à aujourd'hui. "Depuis l'accouchement, j'ai perdu 30 kilos. Il me reste 9, 10 kilos pour être au top", lance-t-elle. Une belle perte de poids !

Comme en témoignent les clichés de l'évolution de sa silhouette, son ventre de jeune maman a fondu, et la jeune femme donne son secret. "Merci aux mains de fées @skincare_lashes_makeup et aux séances de tortures avec @sofiane_derdega sans oublier la nutrition adaptée", lance-t-elle. Ainsi, ses fidèles abonnés apprennent que cette nouvelle silhouette, Naoil la doit au sport, à une bonne alimentation et à des séances de drainage lymphatique. Il s'agit d'une technique de massage doux destinée à stimuler la circulation de la lymphe et à détoxiquer l'organisme, tout en renforçant le système immunitaire. Pas de perte de poids assurée, mais une destruction des cellules graisseuses responsables de la cellulite, par exemple.

En juin dernier, en interview pour Purepeople.com, Naoil évoquait sa prise de poids liée à sa grossesse. "J'ai pris exactement 16 kilos et c'est énorme. En fait, j'avais des soucis avec mes pieds. La boxe a créé des malformations et des douleurs très importantes. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté la boxe. Entre le mariage, le début de la grossesse et l'opération, j'avais déjà pris 5 kilos. Ça fait donc 21 kilos depuis que je ne fais plus de sport et que je sais que je suis enceinte", avait-elle confié. Des kilos bien vite envolés !