Naoil Tita (Koh-Lanta) maman : 1re photo du bébé, son joli prénom révélé

Rappelons que Denis Brogniart avait déjà annoncé hier, mardi 25 août 2020, la naissance du fils de Naoil sur les ondes des Grandes Gueules de RMC.

C'est le 17 mars 2020 que Naoil a annoncé sa grossesse. En légende d'une photo de son ventre arrondi, elle a écrit : "En cette période de crise et de guerre, je pense qu'un peu d'amour ne fait pas de mal. Heureuse de partager avec vous cette super nouvelle. J'ai jamais autant souffert de garder un secret. Merci à la vie et à ma vie", a-t-elle inscrit en légende d'une photo de son ventre bien arrondi. Puis, le 29 avril elle a dévoilé qu'elle attendait un petit garçon.

Interviewée par Purepeople en juin après sa victoire sur TF1, Naoil avait dévoilé qu'elle avait pris pas mal de poids (+16 kilos en juin) et qu'elle avait mal vécu au début la transformation de son corps d'athlète en celui de femme enceinte. "J'ai toujours fait du sport dans ma vie. J'ai un corps d'athlète, j'ai toujours eu des abdos, le ventre plat, les bras et les jambes dessinées. Là, je suis aux antipodes. Mais je me suis fait une raison et je me dis que, de toutes les manières, ce rêve qui se réalise, celui de devenir maman, est bien plus important que ça. Et me connaissant et étant dans le domaine du sport, je sais que je retrouverai mon corps après. Quand je vois ma tête sur les poteaux et ma tête sur le prime, je n'en reviens en tout cas toujours pas !", nous avait-elle expliqué.

Toutes nos félicitations à Naoil et à son mari Greg !