Naoil (Koh-Lanta) maman pour la 1re fois : Denis Brogniart vend la mèche

C'est en mars dernier que Naoil avait révélé qu'elle attendait son premier enfant, provoquant alors le ravissement des internautes, d'autant plus que la nouvelle est tombée pendant le confinement, au moment où le moral des Français était au plus bas. "En cette période de crise et de guerre, je pense qu'un peu d'amour ne fait pas de mal. Heureuse de partager avec vous cette super nouvelle. J'ai jamais autant souffert de garder un secret. Merci à la vie et à ma vie." Pour accompagner ses joyeuses confidences, elle partageait l'image de petits pieds de bébés peints sur son T-shirt, et les bras de son amoureux Greg l'entourant. Quelques semaines plus tard, Naoil affichait enfin son ventre bien arrondi, annotant, reconnaissante : "La vie est belle."

Reste plus qu'à attendre la confirmation officielle de la boxeuse professionnelle et de son mari !



Félicitations aux jeunes parents !