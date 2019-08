Naomi Campbell : Choquée par un article à son sujet, elle se défend

Avant d'être obsédée par les enfants de stars et les influenceurs, la planète Mode vénérait la génération dorée de Naomi Campbell. Elle recevra bientôt un prix saluant sa carrière et ses activités caritatives, une consécration qui ravit ses fans... et en étonne d'autres : un journal a recensé ses mauvaises fréquentations, dans un article qui a choqué le top model.

Le 24 juin 2019, le British Fashion Council a annoncé que Naomi Campbell recevrait l'Icon Award aux Fashion Awards 2019. Le conseil britannique honorera le mannequin de 49 ans "pour son incroyable contribution à l'industrie de la mode, sa carrière de supermodel mondialement connue, ainsi que son travail philanthropique avec des associations et ses efforts pour un futur plus égalitaire et varié notamment en Afrique." La cérémonie aura lieu le 2 décembre 2019 à Londres.

Le journaliste Adam Luck a commenté cette nomination. Il a fait part de sa surprise dans le numéro du dimanche 18 août 2019 du Mail On Sunday (l'hebdomadaire dominical du Daily Mail) et évoqué les "potes bizarres" de Naomi Campbell, tels qu'il les a qualifiés dans le titre de l'article.

Le superproducteur hollywoodien déchu Harvey Weinstein, Kevin Spacey (accusé de harcèlement sexuel et d'agression par plusieurs hommes), l'homme d'affaires et criminel sexuel Jeffrey Epstein, condamné pour trafic sexuel et mort en prison : Naomi a connu des personnalités infréquentables, observe-t-il.